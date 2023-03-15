台鐵公司化子法協商剩1條 王國材：離職的員工不會多
台鐵公司化轉型作業持續進行，交通部長王國材今（15）日於台北車站出席台鐵「勞動節大會暨模範勞工表揚典禮」前受訪指出，目前公司化子法修訂已經剩下最後一條，希望可以盡快確定，另外，關於工會擔憂優退方案可能造成離職潮，王國材指出，台鐵內部評估不會那麼多，也會隨時調整人力因應措施。
記者黃仁杰／台北報導
台鐵2024年1月將掛牌轉型為國營公司，台鐵優退離草案細節日前出爐，規劃20241月16日過後屆齡退休或提早離職者，明年1月提早退休或優離，可領6+1個月；2月優離退可領5+1、3月優退離可領4+1、4月可領3+1、5月領2+1、6月領1+1，明年7月過後則不適用。
對此，王國材證實，員工「6+1」的優退離方式已經確定，而關於轉型後的離職問題，王國材認為，這還是看同仁對未來台鐵公司化的信心，「我們並不擔心，台鐵局本身也有做一些評估，離職的人不會那麼多」，那我們也雖時動態調整人力因應，但包含鐵路特考和明年的從業人員考試，都會持續進行。
王國材指出，目前15個子法都已經大致確定了，現在就剩下最後一項「政府負擔債務」部分還在討論，「我希望趕快把他確定，相關北中南東辦公的地方，辦公室和地區營運中心的設置地點也都正在找，目標一樣維持在2024年1月掛牌」，最近已經在思考董事會的名單，包含董事長、總經理等等，現在已經在思考這些課題了，除了3位的勞工董事外也會有各個單位代表，希望董事會可以在協助經營上更加有幫助。