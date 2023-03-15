迎國際早餐日！7-11特大杯咖啡買4送2 全家拿鐵買1送1
▲7-11響應國際早餐日，行動隨時取3+3活力元氣組合餐最高現省82元。（圖／7-11提供）
記者鍾怡婷/綜合報導
2023-03-15 11:00:34
迎接3月18日國際早餐日，7-11自3月17日至3月24日連續8天推出「國際早餐日3+3組合餐」活動，CITY CAFE大杯拿鐵或美式搭配指定原賞三明治最高現省82元，還有CITY CAFE拿鐵、美式、奶茶買4送2組合優惠；購買指定家庭號飲品，包括鮮奶、豆漿、優酪乳等單件95折，依ML數再加贈OPEN POINT 點數7或10點，換算最低73折。全家則是在16日前，全盈+PAY享中杯單品拿鐵、大杯蜜露珂娜膠原拿鐵享同品項買1送1優惠。
響應國際早餐日，7-11行動隨時取推出限時優惠，3月17日起至3月24日止，CITY CAFE大杯拿鐵3杯+原賞指定三明治39元系列商品任選3個優惠價200元，改選美式組合變180元。還有特大美式、特大拿鐵、四季純奶青、經典純奶茶、精品美式、燕麥拿鐵、燕麥奶茶、黑糖珍珠燕麥奶，任選買4送2優惠，冰熱可以互換，約是67折。 同時，7-11自3月17至3月21日限時五天，購買人氣早餐「超值組合」加贈OPEN POINT 7%點數，到7-11吃早餐最高現賺20點OPEN POINT點數。習慣在家準備早餐必備的家庭號飲品區，從3月8日起至5月2日推出長期優惠，會員購買指定820ml~920ml鮮乳、豆漿、果汁、茶類、調味乳、優酪乳等單件95折，加贈OPEN POINT點數7點；1858ml鮮乳、豆/米漿等單件95折加贈OPEN POINT點數10點，換算平均73折至89折。 ▲限時5天推出吃早餐加贈OPEN POINT 7%點數活動。（圖／7-11提供） 全家情人節優惠進入倒數兩天，3/16前使用全盈+PAY購買中杯單品拿鐵、大杯蜜露珂娜膠原拿鐵享同品項買1送1優惠；此外，濃郁的Sakimoto玉米濃湯，會員特價每杯55元，購買私品茶全品項也可享第二杯7折。 ▲鮮奶、優酪乳、豆漿、調味乳、果汁、茶飲等6大類別推出多款指定大包裝飲品長期優惠價。（圖／7-11提供）