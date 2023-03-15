8國雞蛋救台灣！陳吉仲：目標4月免排隊買蛋

面對國內雞蛋產能下降，街頭出現民眾排隊買雞蛋，甚至部分通路時常缺蛋，對此，今（15）日農委會主委陳吉仲表示，會朝4月免排隊買雞蛋的目標努力，短期也會專案進口8國的雞蛋補充缺口。 我是廣告 請繼續往下閱讀 今陳吉仲赴立院司法及法制委員會、經濟委員會聯席會議審查農業部組織法草案等案，並於10時許請假，前往立院經濟委員會考察「桃園地區家禽畜牧場概況」與綜合座談。陳吉仲接受媒體採訪時，被問及是否4月不用排隊買雞蛋，強調「我們朝這個目標，因為會有短期專案進口雞蛋進來，可以補充現在缺口」，目前開放美國、澳洲、日本、土耳其、巴西、馬來西亞、菲律賓、泰國等8國雞蛋可以進口。至於會不會再開放其他國家雞蛋進口，陳吉仲解釋，增加國家的前提是檢疫防疫要符合規定，這些國家都有外銷實績，像是泰國就有外銷新加坡、香港，有外銷表示這些國家雞蛋品質都不錯，未來會滾動調整，現在這8國內部防檢疫也要走完，沒有走完雞蛋也無法出口。補缺口！陳吉仲曝3原因產能增加 將大量進口雞蛋間隔1年「腸病毒71型」又現蹤！增2例最小1歲、均在北部明起借循環杯「送711、摩斯咖啡」 限量7000杯送完為止流感增3例重症「1人具潛在病史」 均染A型、未打疫苗