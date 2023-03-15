台版「ChatGPT」進度曝！吳政忠：年底共用模型會出來

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立委張廖萬堅今天詢問AI是否會取代人類；並指有科技雜誌主編提到，台灣不須開發自己的ChatGPT，只要善用OpenAI的版本，做出智慧化人民服務聊天機器人，取代如1999客服人員、提升公家單位申請資料效率即可，若要對抗中國資訊戰，現在FB、Youtube上有很多違反著作權、亂改、扭曲內容，可以加強取締。
吳政忠說，AI不會取代人類，而是「不會用AI的人類會被用AI的人類取代 」；確實應善用所有可信賴資料，但要小心問ChatGPT的同時，資料會被蒐集起來，若台灣政府有些金控、機密資料要詢問，就必須要有自己的可信賴軟體，站在台灣有科技實力、保護資安的立場上，有必要打造「台版ChatGPT」。
立委陳秀寶、鄭正鈐、張廖萬堅皆關切是否盤點軟硬體、年底上路可行嗎？
吳政忠提到，ChatGPT趨勢不會變，生成式對話引擎有幾個要點，包括算力、背後類神經網路深度學習的邏輯、以及餵大量的資料給它。
吳政忠坦言，台灣資源沒有美國那麼大，不可能發展全面性、像ChatGPT那樣的軟體，而是要對焦、針對台灣特色，如政府金控、機密資料需要AI幫忙，不適合用國外軟體亂問，有洩漏機密疑慮，因此台灣必須建置「可信賴的生成式對話引擎」，第一步會在年底前把共用模型的基礎設施建立起來，讓政府單位、大型機構等不同部門來適用。
至於我國是否有能力打造？吳政忠指出，有將國網中心的「台灣杉二號」（Taiwania 2）AI超級電腦主機，放進計劃運作；台灣2018年就有培養AI人才，只是缺大量語言輸入跟編輯（教生成式對話引擎怎麼說話），因此已經找了國內人工智慧領域的教授、業界人員投入計畫，盼公私協力。
張廖萬堅詢問將投入多少經費、立委黃國書則詢問預算來源。
吳政忠坦言，OpenAI獲得微軟投資100億美元，但我國科技預算今年僅1327億元，能運用的錢差很多，預計利用跨部會署科發基金，針對緊急事件的預算，需要申請多少經費還在盤點中，目前是先把專家、業界「志工」找到，內部整合後再跟國際介接。
黃國書詢問資料庫來源、能否取得授權？
吳政忠說，目前台版聚焦讓政府運用，因此資料庫來自中央、地方政府資料，包括中研院，都會去協調授權。
立委陳培瑜建議，該計畫要跟數位發展部合作，規劃個資隱私規範，請國科會將之納入規劃。
吳政忠回應，「可信賴的生成式對話引擎」是AI的一支，還有很多其他需要做的，牽涉到AI和大數據的競合，目前牽涉到個資議題，國發會正在修正個資法，盼建立獨立的監理機制，都會納入配套，將與數位部、國發會一起思考，怎麼把個資隱私規範納入。