販售演唱會黃牛票觸法 違序者可處拘役、罰鍰及票券沒收
隨著疫情解封，熱門演唱會相繼舉行，致網路黃牛票交易增多，高市警局為制止黃牛炒作、維護歌迷權益，積極偵辦黃年販售演唱會票卷圖利。經查獲違序者警方將依社會秩序維護法第64條第2款規定：「非供自用，購買運輸、遊樂票券而轉售圖利者。」，可處3日以下拘留或新台幣1萬8千元以下之罰鍰，票券亦可依同法第22條規定沒入。
記者郭凱杰／高雄報導
高雄市3、4月起陸續舉辦BLACKPINK世界巡迴演唱會、五月天、告五人等天團演唱會，場場演唱會票都秒殺完售，黃牛們也想趁機大賺一筆。高市警局為維護交易公平正義，制止黃牛猖獗行徑、積極偵辦不肖人士透過販售演唱會票卷圖利。
高市刑大科技犯罪偵查隊長林建均表示，警方在偵辦過程中發現，「黃牛」購票時訂購多餘張數，本著「圖利」的心態加價出售獲取利潤，該件違序人購買多個演唱會門票進行販賣，如「BLACKPINK」票價即以原價2至4倍兜售，賺取不合理代購費，並查獲渠已完成販售「告五人」演唱會門票，全案依違反社會秩序維護法移請高雄地方法院簡易庭裁處。
「黃牛」係被口語化引用為購買運輸、遊樂票券而轉售他人以從中圖利者，「黃牛」購買轉售圖利票券，通常我們稱為「黃牛票」。依社會秩序維護法第64條第2款規定：「非供自用，購買運輸、遊樂票券而轉售圖利者。」，管轄法院簡易庭可處3日以下拘留或新台幣1萬8千元以下之罰鍰，票券亦可依同法第22條規定沒入。
高市警局刑大大隊長鄢志豪呼籲民眾除切勿貪圖暴利以身觸法外，亦應共同抵制，拒絕購買黃牛票，以杜絕歪風、並保障民眾權益。