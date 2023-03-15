國際供應鏈移轉加速　台灣對印度出口連2年創新高

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我國對印度出口在2021年、2022年時連續2年創下有統計資料以來的新高紀錄，2022年至今雖因俄烏戰爭、通膨壓力抑低終端需求，不過，美中科技爭端擴大，加上中國大陸疫情加速供應鏈移轉，拉抬我國在2022年，以及今年1至2月對印度出口，年增率分別為17.6%、43.5%，優於整體出口表現。
近年台灣對印度出口主要以化學品及塑橡膠製品居前二位，2022年受終端需求減緩，加上中國大陸產能競爭，塑橡膠製品出口轉呈年減10.8%，占比下滑至17.5%。化學品則受惠油價支撐，出口仍呈年增15.1%、占比22.9%。電子零組件受遠距商機及新興科技應用擴增，加上貿易紛爭加速供應鏈移轉影響，占比從2018年6.7%上升至2022的17.5%，今年1至2月更大幅攀升至34.2%，成為出口印度最大貨品。
觀察我國對印度出口主要貨品在當地的市占情況，2022年電子零組件及資通及視聽產品市占均位居第5，占比分別為4.7%及4.9%，較2018年分別上升2.0及3.0個百分點，為各貨品中表現最佳，中國大陸雖位居首位，占比分別為42.9%及47.4%，但受貿易紛爭及供應鏈移轉影響，占比分別較2018年下滑2.0及0.9個百分點。傳統貨品方面，塑橡膠製品及機械受中國大陸競爭影響，占比均較2018年下滑，而化學品則呈持平。