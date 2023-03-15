宏都拉斯總統嗆與台斷交 外交部喊話：切勿落入中國圈套
我國的中美洲友邦宏都拉斯總統秀瑪菈．卡蕬楚（Xiomara Castro）今日在推特（Twitter）發表聲明指出，她已經指示外交部長雷依納（Eduardo Reina）處理與中國建立正式關係事宜。對此，外交部今（15）日表示，會持續加強對宏國政府及社會各界的說明及溝通，同時也將持續結合理念相近國家，擴大與友邦合作，深化台灣與友邦邦誼。
記者呂炯昌／台北報導
針對宏都拉斯總統嗆與台灣斷交，外交部回應表示，有關宏都拉斯總統卡蕬楚（Xiomara Castro）宣布與中國發展官方關係事，外交部已掌握訊息，並已向宏國政府表達嚴正關切。我國已屢次清楚向宏國說明，台灣是友邦真誠可靠的合作夥伴，我國政府一向在能力範圍內，協助宏國推動國家建設發展，而中國欲與宏國發展關係的唯一目的，是要壓縮我國的國際空間，並無意真心推展有益宏國人民福祉的合作，請宏方謹慎審酌，切勿落入中國的圈套，做出損及台宏雙方多年友誼的錯誤決定。
外交部指出，宏都拉斯是我國在中美洲的重要友邦，兩國政府多年來共同推動許多福國利民的合作計畫及交流，深受宏國朝野各界的肯定。外交部會持續加強對宏國政府及社會各界的說明及溝通，同時也將持續結合理念相近國家，擴大與友邦合作，深化台灣與友邦邦誼。