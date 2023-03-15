2023亞太教育者年會在泰國　教育部率團進行交流

2023年亞太教育者年會(Asia-Pacific Association for International Education, APAIE)於本(112)年3月13日至17日在曼谷Queen Sirikit National Convention Center(QSNCC)舉行，年會主題為「Towards a sustainable future for international education in the Asia Pacific」。我國由教育部國際及兩岸教育司李彥儀司長率團，財團法人高等教育國際合作基金會（簡稱高教基金會）及我國大專校院國際事務主管及人員計超過70位代表出席。
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2023年APAIE教育展於3月14日開幕，本次年會我國以「Study in Taiwan」為攤位主題聯合參展，計有32所大專院校及1研究機構參與，以國家館的概念整體行銷台灣高教形象，介紹台灣高等教育現況、特色及競爭優勢領域，增進國外學界對於台灣高等教育體制及環境之瞭解。年會規劃有工作坊、講座、海報展示、教育展及校園參訪等活動，國內計有3場講座及1場海報發表，由國立台灣大學、國立陽明交通大學及明新科技大學代表介紹我國高等教育理念。