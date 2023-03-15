矽谷銀行倒閉效應　會否引爆金融危機？懶人包整理一次看

2023亞太教育者年會在泰國　教育部率團進行交流

▲本次年會我國以「Study in Taiwan」為攤位主題聯合參展。（圖／教育部）
▲本次年會我國以「Study in Taiwan」為攤位主題聯合參展。（圖／教育部）

記者賴正琳／綜合報導

2023年亞太教育者年會(Asia-Pacific Association for International Education, APAIE)於本(112)年3月13日至17日在曼谷Queen Sirikit National Convention Center(QSNCC)舉行，年會主題為「Towards a sustainable future for international education in the Asia Pacific」。我國由教育部國際及兩岸教育司李彥儀司長率團，財團法人高等教育國際合作基金會（簡稱高教基金會）及我國大專校院國際事務主管及人員計超過70位代表出席。

我是廣告 請繼續往下閱讀
2023年APAIE教育展於3月14日開幕，本次年會我國以「Study in Taiwan」為攤位主題聯合參展，計有32所大專院校及1研究機構參與，以國家館的概念整體行銷台灣高教形象，介紹台灣高等教育現況、特色及競爭優勢領域，增進國外學界對於台灣高等教育體制及環境之瞭解。年會規劃有工作坊、講座、海報展示、教育展及校園參訪等活動，國內計有3場講座及1場海報發表，由國立台灣大學、國立陽明交通大學及明新科技大學代表介紹我國高等教育理念。

教育部李彥儀司長亦將拜會泰國教育部，藉此機會介紹台灣教育部所提供的台灣獎學金及華語文獎學金、技職教育及中小學國際教育交流。我國於112年提供台灣獎學金18名供泰國高中、大學畢業生申請來台就讀大學或研究所，另提供12名華語文獎學金名額供泰國學生來台研習華語文。111年教育部除已薦送22位優秀合格華語教師在泰國學校任教外，更鼓勵泰國學校利用寒暑假期間組團派華語教師到台灣進行華語教學研習，或送學生來台灣短期研習華語文，並邀請政府機構人員訪台，親自體驗台灣良好的華語師資培訓環境與中文學習環境。

▲教育部國際司李彥儀司長(中間右一)向台灣參展學校了解洽談情形。（圖／教育部）
▲教育部國際司李彥儀司長(中間右一)向台灣參展學校了解洽談情形。（圖／教育部）
APAIE成立於2004年，旨在促進亞太地區高等教育之發展，為高等教育工作者提供交流合作之平臺，由亞太地區大學每年於3月輪流主辦，2017年APAIE我國國立中山大學業曾承接主辦。教育部與台灣各大學院校已多年參與本年會，為我國推動國際教育合作政策、開拓並深化與全球大學校院交流合作之重要平臺。

參與本次年會對我國高等教育接軌國際深具意義，我大專校院出席年會與亞太地區各國代表分享最新人才培育理念與策略，有助於瞭解國際合作需求而開展進一步實質合作，更藉此洽談合作模式，進行締結雙邊姊妹校。對台灣高教整體而言，吸取世界最新之國際教育趨勢及觀點的同時，行銷我國優質高等教育，提升台灣高教品牌的國際能見度。

助越南阿嬤返鄉　把握自行到案專案

新增中階技術屠宰工作　「移工留才久用方案」再放寬

讓移工走進台北故宮　民團跨界推動平權

推廣觀光合作！泰觀局在台北辦旅遊交易會

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀