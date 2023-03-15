峮峮想「退出PS女孩」轉型？本人無言：為什麼亂說話
32歲峮峮（吳函峮）7年前加入中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」，因跳自家球員陳子豪應援舞爆紅，兩度登上日本少年週刊《週刊YOUNG JUMP》封面人物，成為台灣史上第一人，前年跨足主持領域，去年2月底發表個人第二本寫真，銷售量告捷，聲勢如日中天，沒想到，剛忙完經典賽的她，今（15日）被爆出倦勤，有意退出啦啦隊，轉型當全職藝人，對此，峮峮向《NOWnews今日新聞》鄭重駁斥。
記者楊穎軒、侯家瑜／綜合報導
據《鏡週刊》報導，圈內傳出峮峮近期感受到繼續當啦啦隊員有被市場淘汰的危機，想要專心當藝人，對上門的邀約不再照單全收，開始挑工作，甚至有開始尋覓經紀公司的風聲，讓人聯想她想離開PS女孩，且先前被拍到和柯震東夜遊，疑似在洽談合作事宜，之後有機會加入男方的公司「禾豐九路」。
對於出走傳聞，峮峮經紀人表示，峮峮看到報導相當驚訝，不解新聞可以完全不須求證就以作文的方式呈現，「她很開心參加WBC，也很期待參加開幕戰，我們真的一頭霧水...」經紀人說，對於不實捏造感到無奈，已經對不實謠言展開蒐證，不排除提出法律救濟，捍衛名譽。
峮峮本人稍早在IG轉發經紀人的聲明，文中指有意退出中信兄弟啦啦隊的新聞完全不是事實，「峮峮一直有參與啦啦隊常規練舞和春訓，4/1、2日開幕戰也會在洲際棒球場與球迷們相見」，強調峮峮從來沒有接觸其他經紀公司，所有代言和工作都依照規畫進行，峮峮也傻眼寫下：「為什麼要亂說話？」