BLACKPINK來台4／Lisa超強富三代家世驚人 她是皇族後裔
韓國人氣女團「BLACKPINK」第2次世界巡迴演唱會「BORN PINK」開唱，這週末終於輪到台灣了！BLACKPINK將在18日於高雄國家體育場（世運主場館）舉辦為期兩天的演唱會，讓全台歌迷都相當興奮，而4位BLACKPINK成員不但擁有超強的女團實力，家世背景還都相當顯赫，《Nownews今日新聞》就整理了4人的驚人背景，一起在演唱會前複習！
記者賴禹妡/台北報導
Jennie首爾富人區出身！名副其實的千金小姐
擁有封號「人間香奈兒」的Jennie，不但一臉「貓相」嫵媚、厭世又可愛，還搭配完美比例的好身材，她出身於首爾知名「富人區」江南區清潭洞，爺爺是知名企業理事，爸爸是醫院大股東，媽媽則是投資者，Jennie身為家中獨生女，10歲就前往紐西蘭貴族學校留學5年，一年學費竟高達3000萬韓幣（約新台幣73萬），直到15歲才回國結束留學，是名副其實的千金小姐。
法律世家的高材生Rosé！陰錯陽差變世界知名偶像
Rosé出生於紐西蘭律師世家，也擁有紐西蘭國籍，從小在澳洲墨爾本長大，原本她也打算跟家人一樣踏上律師之路，在出道前正就讀澳洲貴族學校的法律系，還是校內的啦啦隊長，但因父親的一句玩笑話，讓她決定參加YG在澳洲雪梨的海選，且成功拿下第一名飛到韓國培訓，把天籟般的歌聲帶給全世界。
媽媽是望族女兒！人間芭比Lisa是泰國最強富三代
「人間芭比」Lisa是隊內的泰國籍成員，擁有甜美臉蛋及九頭身完美比例，她在舞台上帥氣飆唱Rap，私下個性卻有著反差萌，讓粉絲無法不愛上，Lisa的繼父是世界認證的米其林餐廳主廚，還在曼谷設立泰式廚藝學校，母親則是當地望族的女兒，是貨真價實的富三代。
隊內大姐Jisoo竟是皇族後裔！爸爸和YG社長熟識
門面擔當Jisoo是隊內的大姐，絕美外貌搭配沈穩個性，是團員妹妹們的支柱，她的爸爸是某間娛樂公司的CEO，與YG社長熟識，媽媽則是音樂劇演員，除此之外，Jisoo本名為金智秀，屬於「慶州金氏」，為新羅皇族的後裔，韓國演藝圈少見的皇族後代。