「最正MC」艾融深夜緝兇！爸爸被車撞腦出血 兇手竟肇逃
樂天啦啦隊球賽主持人艾融（Irene），擁有天使臉孔和火辣身材，被封為「最正MC」，跨足綜藝圈擔任助理主持人也有不錯表現，昨（14）日適逢白色情人節，她原本開心曬出性感泳裝照宣傳數位寫真書，卻突然接獲父親遭遇嚴重車禍的訊息，且兇手肇事逃逸，讓她心急如焚，在IG上連發3篇限時動態，請求網友幫忙轉發找人！
記者江芷稜/綜合報導
艾融在社群平台緊急發文，透露爸爸騎摩托車外出，在台北市區要閃過路邊臨停的汽車，結果被後方直行的汽機車追撞，機車車主已經幫忙配合調查，但小客車駕駛肇事後逃逸，她著急請大家幫忙轉發消息，希望當時行經當地的人若有行車記錄器錄到事發過程可以聯繫她，演藝圈裡的好朋友都幫忙轉發訊息，祈求能抓到肇事者。
稍後，她深夜更新爸爸的病況，因為車禍導致鎖骨與數根肋骨斷裂，目前人在加護病房治療中，且因年紀較大，有腦出血狀況，仍在觀察中，感謝眾人關心，非常感謝親朋好友們的建議，「謝謝來自四面八方的幫忙，世界上善良的人非常非常非常多的，感激不盡」。
啦啦隊的好友們都安慰她別擔心，路口都會有監視器，若找警察與里長幫忙調閱，應該能順利抓到肇事者，梓梓留言：「需要幫忙要說哦，保重」，篠崎泫安慰「會沒事的」，更有許多網友幫忙祈福，祝福林爸爸早日康復，並願意提供醫療資源，讓艾融相當感動。