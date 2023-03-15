加碼「國軍喝豆奶」太好心！陳吉仲：我是面惡心善

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農糧署副署長蘇茂祥日前接受《NOWnews今日新聞》採訪時坦言，「豆奶沒辦法替代雞蛋」，農委會是供應豆奶給國軍，從3月20日至4月30日共6周，估計國軍需要216萬瓶，每周供應1至2次，視加工狀況與配送問題，費用約2000多萬元，最後價格還待確認。
今陳吉仲赴立院司法委員會，接受立委曾明宗質詢時指出，國內產生正在恢復中，對蛋中雞、蛋雞的需求非常強大，而且3月的飼料使用量增加，國內的產量回穩應該會在5、6月，短期從本周到月底會有500萬顆以上雞蛋進口，4月會有更多，期望到4月底民眾不會再排隊買蛋。
針對近期國軍喝豆奶爭議，陳吉仲也解釋，國軍副食品都有一定的供應合約契約，從去年1月至今，每天供應國軍雞蛋盒數都有1.4萬盒，每盒10顆，喝豆漿是促銷國產大豆加碼，不是替代雞蛋。曾銘宗直言，「假設沒有替代雞蛋，你說那經費由農委會出，你哪有那麼好心？」，陳吉仲則回應「喔有！我是面惡啦，心善」
陳吉仲也說，進口雞蛋是為了這段時間專案進口，並非常態性，要請農民放心，且進口雞蛋要加上運費、關稅，會高過國內的價格，會賣給有跟洗選場合作的業者，價差由農委會吸收，先前進口的雞蛋是跟加工廠1對1換蛋，現在進口的是要到市場，會跟業者合作，相關資訊會再提供資料。