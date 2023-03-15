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巷仔內／隔4年回來了！賴清德2.0選總統　紫色領帶展自信

▲賴清德今日赴民進黨中央黨部登記參與總統初選，並在完成手續後發表談話。（圖／記者林調遜攝，2023.03.15）
▲賴清德今日赴民進黨中央黨部登記參與總統初選，並在完成手續後發表談話。（圖／記者林調遜攝，2023.03.15）

記者黃宣尹／特稿

副總統、民進黨主席賴清德今（15）日在前屏東縣長潘孟安等人的陪同下，親自前往民進黨中央，登記投入黨內總統初選，並在完成手續後發表談話。據觀察，今日身著深色西裝、打著慣用紫色幸運領帶的「賴清德2.0」，比起4年前的「賴清德」更顯從容；即使2次登記初選都面帶笑容，但其今日舉手投足、談話所流露「我準備好、我回來了」的自信，不可同日而語。

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▲賴清德在潘孟安及幕僚陪同下，赴中央黨部登記投入總統初選。（圖／記者林調遜攝，2023.03.15）
▲賴清德在潘孟安及幕僚陪同下，赴中央黨部登記投入總統初選。（圖／記者林調遜攝，2023.03.15）
賴清德今日在潘孟安的陪同下前往民進黨中央黨部，正式登記投入2024總統大選民進黨內初選；時序拉回2019年3月18日，賴清德在前台南市政府衛生局長林聖哲陪同下，同樣在上午前往中央黨部登記，投入2020總統大選民進黨內初選。

當時政壇普遍沒有料到，賴清德會出馬挑戰將要競選連任的總統蔡英文，因此所有中央黨部相關幕僚，都顯得手忙腳亂。

回顧當年總統初選，在一連串競爭後落幕，由蔡英文勝出代表民進黨競選連任；隨後，賴清德接受蔡英文邀請，2人組成「英德配」在2020總統大選狂掃史上最高的817萬票，最終贏得勝利。

四年來，賴清德擔任副總統角色謹守分際，也與蔡英文有一套充滿信任的合作模式。兩人時常針對各項政策議題、活動行程分進合擊，蔡英文也交付賴清德出訪友邦、參與國安晨會等重責大任。

賴清德四年來持續進化，補齊了過往被認為較為缺乏的「外交學分」，也藉由在府內輔佐蔡英文，「預習」處理國政，可謂我國歷來最有聲量，但又不強出鋒頭的副總統。

如今四年過去，賴清德不只是副總統，更已是獲得黨員信任的民進黨主席，再次打著登記參選副總統、就職副總統與黨主席等重要場合慣用的紫色幸運領帶，到中央黨部登記投入總統初選。

當黨工在核對資格時，賴清德從容露出微笑，對比過往給人「謹慎」的印象，不少人都有些意外與驚喜。

綜觀賴清德今日的談話，雖然簡短但內容相當完整，針對國家基礎建設、升級經濟、打擊黑金槍毒、淨零轉型、疫後經濟復甦、國際情勢等都有著墨。

此外，談到我國面對中國文攻武嚇，賴清德立場務實堅定，「持續壯大台灣」一句，更巧妙扣和上次總統初選的競選主軸，頗有成為「賴清德2.0」的宣誓。

談話結尾，賴清德出現捧心、握拳等讓人驚豔的肢體動作，搭上經典賽棒球梗，期盼帶領「台灣隊」成為「民主世界的MVP」，總總都顯露進化的自信與個人特色。

「賴清德2.0」正式投入總統選舉，賴陣營勢必會步步為營，除了務實提出政見，也要讓自信、務實的賴清德，獲得台灣人民信賴與感動。

▲賴清德在潘孟安及幕僚陪同下，赴中央黨部登記投入總統初選。（圖／記者林調遜攝，2023.03.15）
▲賴清德在潘孟安及幕僚陪同下，赴中央黨部登記投入總統初選。（圖／記者林調遜攝，2023.03.15）
▲賴清德赴民進黨中央黨部登記參與總統初選，並在完成手續後發表談話。（圖／記者林調遜攝，2023.03.15）
▲賴清德赴民進黨中央黨部登記參與總統初選，並在完成手續後發表談話。（圖／記者林調遜攝，2023.03.15）

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