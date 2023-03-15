立委籲8大公股行庫帶頭加薪？財長：朝正面希望

物價飆漲，軍公教也準備要調薪，國民黨立委賴士葆今（15）日在立法院財委會質詢8大公股行庫去（2022）年都有賺錢，希望可以帶頭加薪。對此，財政部長莊翠雲表示，朝正面希望，目前國營部分已與公務員薪資脫鉤，民營公股部分會兼顧公司治理、股東權益及營運狀況，不過，被問到股利發放這部分，8大行庫都表示不會比去年好。
記者顏真真／台北報導
賴士葆指出，現在大家都說物價一直漲，軍公教也準備要調薪，8大行庫去年獲利也不錯，雖然有保單問題等，但以每股盈餘（EPS）來看，第一金去年賺1.56元，合庫金有1.44元，兆豐金也不錯1.32元，既然都有賺錢，金融業要不要帶頭加薪，而且從8大行庫先做起？
對此，財政部長莊翠雲說，現在國營行庫台灣銀行、土地銀行及中國輸出入銀行已與公務員調薪脫鉤，按經營績效調薪，民營公股行庫部分，主要是依公司治理及營運狀況。不過，賴士葆希望財政部可以政策宣示鼓勵公股行庫加薪，莊翠雲回應：「朝正面希望」。
賴士葆也點名銀行公會理事長、也是合庫金董事長雷仲達代表銀行業提出呼籲或合庫先帶頭加薪？雷仲達則表示，我們也很重視，但不一定只用加薪方式，賺錢部分，財部也答應發特別獎金。
另外，賴士葆也質詢8大公股行庫董事長，今年會發股利的舉手，結果大家都舉手，但問到會不會比去年多時，就沒有人舉手，會比去年少的也沒人舉手。