環台賽／比照三大賽規格 Bryton送上特仕款碼錶
2023年國際自行車環台公路大賽第四日，睽違4年再度「騎聚」南投站，前三站的單站冠軍分別為德國馬洛加隊的Roy Eefting-Bloem、西班牙柯恩製藥車隊的Jordi López Caravaca、以及比利時樂透隊的Tijl de Decker，但在GC總成績排行上，來自日本右京車隊的Raymond Kreder以兩個單站第二、一個單站第三，穩定突出的成績位居榜首，也將在今日的南投站繼續保有黃衫。
記者廖聿偉/綜合報導
本土GPS碼表龍頭品牌Bryton身為東道主，今天賽前比照環法賽等三大賽規格，在賽前特別送上特仕款的黃色Rider S800碼錶，祝福Raymond和右京車隊今日能持續創造佳績，黃衫得主Raymond Kreder也表示，今天的南投站將是很艱難的一戰，但他與所有隊友會傾盡全力為車隊捍衛黃衫。
Bryton除了是環台賽與中華隊多年的贊助夥伴外，本屆環台賽也有五支國際合作車隊前來參賽，包含目前握有黃衫的JCL Team Ukyo, 義大利二級隊Green Project–Bardiani–CSF–Faizanè , 日本Kinabalu Racing Team, Team Victoire Hiroshima 以及馬來西亞Terengganu Polygon Cycling Team。
Bryton群利科技執行長王聖慜表示，Bryton作為臺灣在地品牌，一直以來都希望能推廣台灣的單車活動與賽事，除了邀請合作車隊來台競技，賽事期間更是全程親自參與，力求能夠提供中華隊與所有選手最直接的支持和最即時的支援。此外，Bryton也以獨家的GPS技術支援轉播，協助提供最即時的賽事數據讓觀眾能更投入賽事、感受觀賽的樂趣。