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外籍看護開放郵寄申請流程　竹市短照服務最高補助38天

▲竹市開放郵寄辦理申請外籍看護。（圖／新竹市政府）
▲竹市開放郵寄辦理申請外籍看護。（圖／新竹市政府）

記者賴正琳／綜合報導

新竹市衛生局於近期宣布，為使民眾申請從事家庭看護工流程能更加順暢與簡便，並減少應備文件，本市於今（112）年1月1日起開放郵寄方式辦理外籍看護工求才登記，且免提供戶口名簿等關係證明，讓忙於工作的民眾免去請假之困擾，節省時間亦使流程更加便利。

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高虹安市長表示，截至111年12月底，本市申請家庭看護工人數為4,449人，在全台老年人口聘僱外籍看護工比率排名全台第一，為減輕家庭照顧者照顧壓力及提升長輩照護品質，本市衛生局積極辦理各項長照服務及便民措施，未來會持續推動長照服務，使長輩照顧更加完善。

新竹市衛生局陳厚全局長表示，目前申請外籍看護工只要備妥相關文件，免付關係證明即可郵寄申辦，提昇服務使用便利性；另自112年起，為維護及保障民眾於外籍看護工休假期間之照顧品質，推動「聘僱外籍看護工家庭短期替代照顧服務」，依長照中心評估後符合資格者分別補助38天或31天短照服務，照顧更多有需求之家庭。

陳厚全局長也提醒，已聘有外籍看護工之家庭亦可申請長照2.0服務， 服務項目如下：

1、 專業服務－由專業的職能治療師、物理治療師、護理師等協助指導照護技巧及復能服務。

2、 交通接送服務－有就醫復建需求可提供交通接送計程車票券補助。

3、 輔具及住宅無障礙環境改善補助－提供合適之輔具及家中無障礙環境改善。

4、 到宅沐浴車－協助被照顧者身體清潔之照顧需求，降低照顧者壓力。

5、 喘息服務－在外籍看護工的休假日，可聯繫長照中心安排喘息服務，提供照顧服務員或機構照護等支持服務。

民眾廖先生表示，因平日需上班，無法配合公家單位上班時間辦理，若要親辦則必須向公司請假才能完成，如今衛生局開放郵寄申請辦理，只要備妥資料後郵寄即可，不像以前還需要請假去辦理，這樣真的非常方便省事。

衛生局提醒，市民朋友如有需求可多多運用長期照顧資源，以減輕照顧負擔及提升長輩照護品質，民眾若有相關照顧需求可向長期照顧管理中心提出申請，或電洽長照專線1966將有專人為您服務。

▲補助說明簡圖。（圖／新竹市政府）
▲補助說明簡圖。（圖／新竹市政府）

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