外籍看護開放郵寄申請流程　竹市短照服務最高補助38天

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新竹市衛生局陳厚全局長表示，目前申請外籍看護工只要備妥相關文件，免付關係證明即可郵寄申辦，提昇服務使用便利性；另自112年起，為維護及保障民眾於外籍看護工休假期間之照顧品質，推動「聘僱外籍看護工家庭短期替代照顧服務」，依長照中心評估後符合資格者分別補助38天或31天短照服務，照顧更多有需求之家庭。
陳厚全局長也提醒，已聘有外籍看護工之家庭亦可申請長照2.0服務， 服務項目如下：
1、 專業服務－由專業的職能治療師、物理治療師、護理師等協助指導照護技巧及復能服務。
2、 交通接送服務－有就醫復建需求可提供交通接送計程車票券補助。
3、 輔具及住宅無障礙環境改善補助－提供合適之輔具及家中無障礙環境改善。
4、 到宅沐浴車－協助被照顧者身體清潔之照顧需求，降低照顧者壓力。
5、 喘息服務－在外籍看護工的休假日，可聯繫長照中心安排喘息服務，提供照顧服務員或機構照護等支持服務。
民眾廖先生表示，因平日需上班，無法配合公家單位上班時間辦理，若要親辦則必須向公司請假才能完成，如今衛生局開放郵寄申請辦理，只要備妥資料後郵寄即可，不像以前還需要請假去辦理，這樣真的非常方便省事。
衛生局提醒，市民朋友如有需求可多多運用長期照顧資源，以減輕照顧負擔及提升長輩照護品質，民眾若有相關照顧需求可向長期照顧管理中心提出申請，或電洽長照專線1966將有專人為您服務。