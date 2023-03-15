中國阻撓南海海底電纜鋪設　中華電信恐受影響

根據英國「金融時報」的報導，中國藉由拖延審核等手段，阻礙各國在南海的海底網路電纜鋪設和維護工程，一條興建代號為SJC2的電纜，就因此工程延宕超過一年。而SJC2的成員包括有中國的中國移動、美國的Meta以及台灣的中華電信等企業的持有。《NOWnews今日新聞》實際詢問中華電信是否有受到阻礙，目前尚未取得官方回應，稍後應會做出說明。
記者周淑萍/綜合報導
由英國「金融時報」（Financial Times）率先在13日刊登由駐台北、新加坡、倫敦、華府記者合力撰寫的報導，內容闡述中國在主權爭議不斷的南海海域，企圖影響控制跨國電信基礎建設，報導指出，中國拖延審核程序，甚至將管控範圍延伸中國領海以外，迫使企業繞道而行或是工程延宕，因此增加額外費用，其中台灣中華電信投資的SJC2電纜也受到影響。
代號為SJC2的電纜即因為中方反對與遲未能取得海底探勘等許可，工程延宕逾一年。SJC2連接日本與新加坡、台灣、香港。成員包括中國移動、Meta以及中華電信等企業的持有。報導中引用直接參與計畫的匿名人士說法，中方遲不核准在香港一帶中國領海內進行海底探勘，理由包括擔憂承包商可能進行間諜活動。
幾位產業和法律界知情人士告訴「金融時報」，中國的作法則是明顯違反國際法。但若企業未申請相關許可即逕行施工，就得冒被中國砲艇攔下、投資泡湯的風險，因此讓多數企業選擇妥協。關於此，在中央社的報導內表示，目前已經獲得一名知情人士證實，中華電信參與投資的SJC2海纜已被延誤逾一年，估今年底完工，未來新建海纜將避開南海。《NOWnews今日新聞》實際詢問中華電信，目前尚未取得回應。