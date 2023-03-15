中職／你各位注意！猛獅英雄主題日發送教召令

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▍教育獅集令 ＃忠誠甲字第202304號 ▍
召集單位：中華職棒大聯盟 獅子軍砲兵旅
注意事項：
⓵「教育獅集令」不具法定效力，請台端安排時間依規定時間、地點前往進行報到參與「五項競技」實戰測驗，否則依「妨礙挺獅召集條例」處理
⓶ 請務必攜帶當日賽事票券，才可領取裝備進行報到
⓷ 應召員須知請詳細閱讀，避免影響個人權益
召集時間與地址：
4.3 ㊀ 、4.8 ㊅ 、4.9 ㊐ 台南市棒球場
4.4 ㊁ 、4.5 ㊂ 澄清湖棒球場
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4.3~4.9開幕戰週 全面預售中
立即前往購票， https://pse.is/4sauhr
＃緣起
自2015年起~
球團將背號「1」保留給球迷作為專屬背號
象徵球迷是球團不可缺少的一份子
連續三年(2015-17)舉辦1號英雄主題日活動
全體球員一致穿上1號球衣出賽，獲得球迷好評與共鳴
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本季1號英雄主題日再度回歸
獅子軍OPENING SERIES開幕週
從賽前場內、場外及開球嘉賓人選
都緊緊結合1號球迷與迷彩英雄風格的主軸
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場外活動更推出鐵桿獅迷一定要挑戰的「猛獅五項戰技活動」
還有球員款個性軍牌項鍊、軍扣鑰匙圈等限定贈品
歡迎球迷一起進場共襄盛舉！
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4.3 ㊀ 17:05 象vs獅 台南
4.4 ㊁ 17:05 象vs獅 澄清湖
4.5 ㊂ 17:05 龍vs獅 澄清湖
4.8 ㊅ 17:05 猿vs獅 台南
4.9 ㊐ 14:05 悍vs獅 台南
中華職棒即將在4月1日開幕，在台中洲際球場，將由中信兄弟出戰樂天桃猿，隔天將由兄弟出戰味全龍，桃園球場樂天迎戰富邦悍將，統一獅隊主場將由4月3日起，在台南開打。