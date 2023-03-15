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中職／你各位注意！猛獅英雄主題日發送教召令

▲統一獅隊教召令。（圖／獅隊提供）
▲統一獅隊教召令。（圖／獅隊提供）

記者吳政紘/綜合報導

統一獅隊今天發布「教召令」，要全體球迷注意，在新球季可以加入獅子軍主場賽事，也將提供個性化商品，軍戰鑰匙圈等贈品，讓球迷感受到「獅子軍炮砲兵團」的威力。

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以下為獅子軍召集令內容：

▍教育獅集令 ＃忠誠甲字第202304號 ▍

☎ 召集單位：中華職棒大聯盟 獅子軍砲兵旅

☎ 注意事項：

⓵「教育獅集令」不具法定效力，請台端安排時間依規定時間、地點前往進行報到參與「五項競技」實戰測驗，否則依「妨礙挺獅召集條例」處理

⓶ 請務必攜帶當日賽事票券，才可領取裝備進行報到

⓷ 應召員須知請詳細閱讀，避免影響個人權益

☎召集時間與地址：

4.3 ㊀ 、4.8 ㊅ 、4.9 ㊐ 台南市棒球場

4.4 ㊁ 、4.5 ㊂ 澄清湖棒球場

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4.3~4.9開幕戰週 全面預售中

立即前往購票， https://pse.is/4sauhr

＃緣起

自2015年起~

球團將背號「1」保留給球迷作為專屬背號

象徵球迷是球團不可缺少的一份子

連續三年(2015-17)舉辦1號英雄主題日活動

全體球員一致穿上1號球衣出賽，獲得球迷好評與共鳴

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本季1號英雄主題日再度回歸

獅子軍OPENING SERIES開幕週

從賽前場內、場外及開球嘉賓人選

都緊緊結合1號球迷與迷彩英雄風格的主軸

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場外活動更推出鐵桿獅迷一定要挑戰的「猛獅五項戰技活動」

還有球員款個性軍牌項鍊、軍扣鑰匙圈等限定贈品

歡迎球迷一起進場共襄盛舉！

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4.3 ㊀ 17:05 象vs獅 台南

4.4 ㊁ 17:05 象vs獅 澄清湖

4.5 ㊂ 17:05 龍vs獅 澄清湖

4.8 ㊅ 17:05 猿vs獅 台南

4.9 ㊐ 14:05 悍vs獅 台南

中華職棒即將在4月1日開幕，在台中洲際球場，將由中信兄弟出戰樂天桃猿，隔天將由兄弟出戰味全龍，桃園球場樂天迎戰富邦悍將，統一獅隊主場將由4月3日起，在台南開打。

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