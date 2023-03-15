Selina爆懷孕！田馥甄「第一時間就知」 曝她早有計畫
唐綺陽、炎亞綸、田馥甄今（15）日出席知名外送品牌活動，日前田馥甄的好姐妹Selina宣布懷孕喜訊，田馥甄在出席活動時談到此事，透露Selina懷孕第一時間就告知閨密們，包含她與Ella就全知道了，且Selina懷孕是有計畫的，不是意外。
記者吳雨婕/台北報導
談到好姐妹Selina懷上「小腰果」喜訊，田馥甄表示姐妹們是第一時間就知道，「知道當下很驚喜，她是有計畫性的，不是意外，恭喜她，非常開心，而且我也才知道她的身體這麼青春健康。」至於喜歡男孩女孩，田馥甄透露：「男女都好，健康、快樂都好。」也提到Selina孕期身體狀況不錯，日前不僅參與了路跑活動，正常工作也都能做，被問到有沒有被Selina邀約當乾媽或者伴娘，她笑回：「沒有欸！」此外，在記者會上，配合「應該都點得到」主題，田馥甄還開玩笑說：「我點的到腰果，但應該點不到『小腰果』。」
Selina日前宣布懷孕12周，推算「小腰果」來到世界，應該會是天秤或者處女座寶寶，媒體問「國師」唐綺陽，這2個星座的寶寶如何？唐綺陽直言：「2個都是完美主義者。」至於其餘星座問題，她笑回等Selina來找她，再一一幫她解答。