自助夾菜金額要600元嚇壞！店員冷回：我們高檔自助餐

百元有找爽吃速食明星餐點　小資族想省荷包就這樣點！

▲全新的「1+1星級點」3月15日正式加入菜單行列。（圖／品牌提供）
▲全新的「1+1星級點」3月15日正式加入菜單行列。（圖／品牌提供）

生活中心/綜合報導

近期隨著通膨物價飆漲、升息房貸利率攀升，對於一般民眾而言，在民生花費上懂得聰明消費、充分利用優惠，把錢花得更有CP值才是王道。現在速食愛好者有福了，麥當勞近日除了原本就超受歡迎的1+1=50之外，更加碼推出全新的「1+1星級點」，以「省錢」台語諧音雷同「星級」，強調明星商品搭配指定飲料只要89元，要搶攻精打細算、想要吃巧的消費族群。

麥當勞從2014年就推出的「銅板輕鬆點」1+1=50的搭配，是許多小資、學生族CP值爆表的優惠選擇，現在全新的「1+1星級點」3月15日正式加入菜單行列，不管是消費者最愛的麥脆雞、六塊麥克雞塊及麥克雙牛堡等主食，想來點點心也有金黃地瓜條可以選擇，愛吃甜點的還可以選擇OREO冰炫風，搭配中杯飲料如美式咖啡、可樂、雪碧、冰綠茶、冰紅茶，有吃有喝2件組只需89元，100元有找就可以享用這些人氣餐點。
 

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▲麥克雙牛堡搭配美式咖啡為例，單點原價要108元，但使用「1+1星級點」，優惠價只要89元。（圖／品牌提供）
▲麥克雙牛堡搭配美式咖啡為例，單點原價要108元，但使用「1+1星級點」，優惠價只要89元。（圖／品牌提供）
以麥克雙牛堡搭配美式咖啡為例，單點原價要108元，但使用「1+1星級點」，優惠價只要89元，直接省下近20元，讓消費者可以用實惠的價格、精巧的搭配，不用花大錢，就能享受最受歡迎的明星餐點。

先前廣受好評的1+1=50也沒有消失，麥當勞持續提供「銅板輕鬆點」的服務，其他省錢的優惠還有麥當勞APP，每天都有機會獲得優惠、消費點數，還可以換取餐點，若是開車、騎車的消費者，也有得來速VIP，只要10元就可以優惠三選一，非常划算。

面對高漲的物價，對於每天對面生活汲汲營營的上班族而言，能夠在晚上加完班後，以100元有找的價格點購可樂+麥脆雞腿，超高CP值的價格，絕對是超有感的「宵夜小確幸」，回到家輕鬆躺在沙發上享受美食，放鬆爽度再+1。此外，「1+1星級點」對於努力存錢的學生族來說也是一大福音，下課後準備去打工前，來個黑咖啡+冰炫風的組合，提振精神、吃點甜食，充飽電準備去工作，加油打氣活力再+1。若是想吃少負擔一點的消費者，在健身、運動前嘴饞想吃點東西墊墊胃，可以搭配「綠茶+地瓜薯條」口味清淡、熱量又低，用餐滿足感大家分。

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