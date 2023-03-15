城市外交再添佳話 台南仙台包機直航4月1日首發

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台南市長黃偉哲表示，很高興今天能宣布解封後台南能與仙台包機互訪，感謝台灣虎航鼎力支持，台南與日本仙台市因七夕活動的緣分開啟交流，自2006年正式締盟為友誼城市以來，官方及民間團體從未間斷互訪。此次包機不僅讓台灣的旅客方便前往仙台，也希望吸引日本朋友到台南觀光，這次行程市府也會安排拜會仙台市政府及議會，並與產業交流及文化景點參觀。明年2024為台南400年，台灣燈會也將於台南舉辦，歡迎仙台市及日本各縣市的朋友們到台南旅遊，感受不一樣的古都魅力。
此次包機直航於4月1日出發，4月5日歸國，台南往日本仙台時間為4月1日上午7點45分至下午13點20分，仙台往台南時間為4月5日14點20分出發，17點20分扺達，台灣虎航班機型號A320，座位數可達179位，目前訂位已超過9成。
台南市政府觀光旅遊局代理局長林國華表示，日本一直是台南是推動國際觀光的主要目標市場，仙台市為日本東北地區政治、經濟、文化中心，也是東北地區人口最多的都市，台南一直與仙台市政府及民間單位保持合作，希望擴大日本東北地區台南觀光的推廣。
台南市觀光旅遊局表示，適逢4月日本櫻花季及清明連假，台南市旅行商業同業公會也配合包機日程推出東北賞櫻溫泉5日遊，4月1日出發，4月5日歸國，連休免請假，行程除賞櫻、溫泉外，包含參觀如國寶八幡宮等日本東北知名歷史景點，希望此次包機，能在國際觀光推廣的同時，也能與台南觀光業者共創更多觀光商機。
觀光旅遊局進一步表示，台南是一座富含歷史文化、自然美景、美食等多種元素的觀光城市。市立美術館1館、知事官邸等日治時代的建築、祀典武廟等歷史悠久的寺廟、北門鹽田七股潟湖、關子嶺泥漿溫泉等自然風景、小街巷弄如神農街、傳統小吃如度小月擔仔麵等都是日本觀光客的最愛。期待透過包機直航的實現，進一步提升台南在日本不同地區的知名度，2023海外旅遊潮讓更多日本觀光客首選台南觀光。