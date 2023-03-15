「小林志玲」炒飯暴紅！性感翻鍋太火辣 粉絲包車朝聖
疫情激發潛能！平時擔任活動主持人與模特兒的27歲美女網紅林彤，到熱炒店兼職當廚師，因為貌似林志玲的天仙美貌及火辣的性感身材，讓顧客驚為天人，在網路論壇爆料後瞬間暴紅，林彤今（15）日出面受訪，對於外界讚揚受寵若驚，聽聞熱炒店人氣暴增，還有粉絲包遊覽車想要一睹她真面目，直呼相當驚訝！
記者江芷稜/綜合報導
這位長髮大眼，有小林志玲封號的林彤，因疫情後工作銳減，起心動念想要多學點才藝，到朋友家裡當學徒練習，從小就跟著媽媽做菜的她，兼職2年多後，廚藝有大幅增進，炒飯架勢十足，她透露最困難的地方是甩鍋，因為要大火快炒，鍋子重量很重，要控制好力度才不會失手，手腕也容易受傷。不過她在IG上傳過親手做的料理照片，看來相當美味。
她穿著低胸背心炒飯的性感照，被上傳到網路論壇後，引起熱烈討論，林彤在社群平台打趣說「我好像暴紅了」，熱炒店突然冒出很多客人，「店長跟我說因爲我在爆廢公社暴紅了，但因為人太多的關係，所以店長叫我先下班」，導致部分媒體撲空不好意思，今日特別對外亮相，展現自己的好廚藝，聽聞店裡已經訂單爆滿，下個月還有粉絲預約包車前來，讓她直呼不敢相信。