台灣之光！林襄首登東京時裝週走秀　火辣中空裝露小蠻腰

「小林志玲」炒飯暴紅！性感翻鍋太火辣　粉絲包車朝聖

▲活動主持人林彤兼職炒飯，被網友爆料因此暴紅。（圖／翻攝自林彤FB）
▲活動主持人林彤兼職炒飯，被網友爆料因此暴紅。（圖／翻攝自林彤FB）

記者江芷稜/綜合報導

疫情激發潛能！平時擔任活動主持人與模特兒的27歲美女網紅林彤，到熱炒店兼職當廚師，因為貌似林志玲的天仙美貌及火辣的性感身材，讓顧客驚為天人，在網路論壇爆料後瞬間暴紅，林彤今（15）日出面受訪，對於外界讚揚受寵若驚，聽聞熱炒店人氣暴增，還有粉絲包遊覽車想要一睹她真面目，直呼相當驚訝！

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲活動主持人林彤外型甜美，有小林志玲封號。（圖／翻攝自林彤FB）
▲活動主持人林彤外型甜美，有小林志玲封號。（圖／翻攝自林彤FB）
▲林彤平時擔任模特兒、主持人，因疫情因素到熱炒店兼職。（圖／翻攝自林彤FB）
▲林彤平時擔任模特兒、主持人，因疫情因素到熱炒店兼職。（圖／翻攝自林彤FB）
▲林彤坦言疫情影響工作，才會想要多學點才藝。（圖／翻攝自林彤FB）
▲林彤坦言疫情影響工作，才會想要多學點才藝。（圖／翻攝自林彤FB）
這位長髮大眼，有小林志玲封號的林彤，因疫情後工作銳減，起心動念想要多學點才藝，到朋友家裡當學徒練習，從小就跟著媽媽做菜的她，兼職2年多後，廚藝有大幅增進，炒飯架勢十足，她透露最困難的地方是甩鍋，因為要大火快炒，鍋子重量很重，要控制好力度才不會失手，手腕也容易受傷。不過她在IG上傳過親手做的料理照片，看來相當美味。

▲林彤炒飯相當認真，並非做做樣子。（圖／翻攝自林彤IG）
▲林彤炒飯相當認真，並非做做樣子。（圖／翻攝自林彤IG） 
▲林彤炒飯相當有架勢。（圖／翻攝自林彤FB）
▲林彤炒飯相當有架勢。（圖／翻攝自林彤FB）
▲林彤從小就跟著媽媽學做菜。（圖／翻攝自林彤FB）
▲林彤從小就跟著媽媽學做菜。（圖／翻攝自林彤FB）
▲林彤廚藝不錯，經常在IG秀出料理照。（圖／翻攝自林彤FB）
▲林彤廚藝不錯，經常在IG秀出料理照。（圖／翻攝自林彤FB）
她穿著低胸背心炒飯的性感照，被上傳到網路論壇後，引起熱烈討論，林彤在社群平台打趣說「我好像暴紅了」，熱炒店突然冒出很多客人，「店長跟我說因爲我在爆廢公社暴紅了，但因為人太多的關係，所以店長叫我先下班」，導致部分媒體撲空不好意思，今日特別對外亮相，展現自己的好廚藝，聽聞店裡已經訂單爆滿，下個月還有粉絲預約包車前來，讓她直呼不敢相信。

台灣之光！林襄首登東京時裝週走秀　火辣中空裝露小蠻腰

「最正MC」艾融深夜緝兇！爸爸被車撞腦出血　兇手竟肇逃

SBS刪減楊紫瓊奧斯卡感言！惹怒韓國影迷：格局太小

快訊／Selina懷孕了！去年大方認愛　「小腰果」未知性別

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀