東京食品展嘉義優鮮大豐收 創4,500萬佳績持續發酵中

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嘉義縣長翁章梁十分重視日本外銷市場，日前偕同立委陳明文、蔡易餘親自到東京食品展為嘉義業者打氣。翁章梁說，「嘉義優鮮」這個品牌代表農產的安心與責任，希望日本市場、國際買家、通路商都能看見嘉義優鮮的好品質，未來成為送禮或自用的優先選擇。
嘉義縣政府農業處統計，為期4天的東京國際食品展，展覽期間嘉義館洽談人數超過400人次，買主國家除日本為主外，還有美國、韓國、義大利、中國、香港等，其中烏魚子爆米花、鳳梨酥、虱目魚柳、鐵蛋、皮蛋、麻油薑絲醬料、果乾等產品非常受歡迎，期望透過食品展的大量曝光，有助嘉義優質農產推向國際市場。
嘉義縣參展業者指出，參展可以瞭解國外市場需求和最新動向，也瞭解自家產品在市場上的競爭力，並對於縣府帶領廠商開拓日本市場商機給予高度肯定，期望日後可繼續拓展不同市場，與世界通路接軌，爭取更多國際訂單。
參展期間翁章梁也前往山口縣最大的丸久超市考察嘉義縣鳳梨的上架情形，共有90間門市同步上架來自嘉義的「蜜甘味」金鑽鳳梨，預計銷售至5月底，銷量達300公噸。此外，也前往千葉縣見證日本進口商茂華株式會社、台灣福和生鮮農產股份有限公司、有限責任嘉義縣青木堂果菜生產合作社簽署台日農產貿易合作備忘錄，藉由農業互惠作為台日交流的橋樑，促進農產貿易商機。