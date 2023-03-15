NBA／KD缺陣！字母哥肆虐禁區 太陽2連敗勇士緊追在後
Kevin Durant持續缺陣，今(15)日鳳凰城太陽在主場面對密爾瓦基公鹿，球隊無法限制住「字母哥」Giannis Antetokounmpo的破壞力，讓他砍下36分11籃板，終場以104:l116:敗下陣來。
記者黃建霖/綜合報導
此役上半場打完公鹿還領先9分，不過Booker第三節爆發、多次無視防守打進高難度進球，單節神勇的砍17分，讓球隊追到只落後1分。可惜太陽末節熄火，僅有20分進帳，也讓客隊順利收下勝利。
只要一打太陽，Antetokounmpo似乎就特別來勁，這一場他得到36分11籃板8助攻，三項數據均為兩隊之冠；Brook Lopez攻下21分10籃板，Jaw Crowder面對老東家投進3顆三分球，得到11分。
太陽方面，Booker這一場27投13中，得到30分；中鋒D.Ayton斬獲19分8籃板，主控Chris Paul得到11分8籃板4助攻。輸球後，球隊吞下2連敗，後面追趕的金州勇士和他們也只剩下1場勝差。
在這一場贏球之後，公鹿目前戰績50勝19敗，進一步的拉開和東區第二的波士頓塞爾提克的勝差，雙方目前有3場的距離。