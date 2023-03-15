Uber Eats揪田馥甄、炎亞綸等5大咖代言 明起推85折優惠
Uber Eats 今（15）日宣布推出全新品牌活動「 Uber Eats（應該）都點得到」，公布最新用戶使用行為調查及三大消費趨勢，並揭露由田馥甄、炎亞綸、唐綺陽、阿滴及滴妹聯手代言。歡慶全新品牌活動上線，Uber Eats 首次祭出優惠序號尋寶活動，民眾可於3/16至4/30在台北市政府捷運站、3/16至4/15在台北明曜百貨前及高雄美麗島捷運站，找到「 Uber Eats（應該）都點得到」大型廣告看板，即可找到隱藏在其中的滿額美食外送85折、生鮮9折優惠。
記者周淑萍/綜合報導
Uber Eats去年找小S、瘦子合體代言，這次擴大觸角，找來的代言人橫跨歌手、演員、星座專家和YouTube圈，且依舊大咖，包含田馥甄、炎亞綸、唐綺陽以及百萬Youtuber阿滴及滴妹。訪談時官方也透露將Uber和Uber Eats整合成Uber One後，會員人數有明顯提升，且有感於民眾對於無形的服務需求逐漸提升，像是像是水電維修、私廚等，官方表示會將台灣的需求讓總部知道，不排除加入「服務」的外送功能。在全新 Uber Eats 「（應該）都點得到」系列品牌廣告影片中，5人挑戰「機智選」生活。廣告內田馥甄許願要在 Uber Eats 上點兩個老婆、炎亞綸許願新團員，還有網友在直播中問唐綺陽點不點到唐揚雞，趣味十足。
同時在今天的記者會也公布了Uber Eats三大消費趨勢：
📍趨勢1：外送成為三明治世代神隊友
有2至3成的 Uber One 會員和活躍用戶表示因為可以買到附近沒有的餐飲或生鮮雜貨而常使用 Uber Eats，值得注意的是，43%的人表示照顧長輩和小孩而無法外出也是原因之一，顯示對於三明治世代家庭而言，上有父母要奉養、下有兒女要照顧，Uber Eats 是最佳神隊友。
📍趨勢2：熱門餐飲：台灣美食、手搖飲
消費者最愛的餐飲類別由台灣美食和手搖飲霸佔冠亞軍，早午餐和炸雞佔比也高達4成且以忠誠用戶居多。餐飲之外，近8成消費者都曾在 Uber Eats 上點購生鮮雜貨，最常點購的熱門排行分別為：冷凍冷藏食品與食材、飲料和沖泡、米油雜糧和泡麵，值得關注的是即食品和調理熟食類別躍上第四名，消費族群又以20-39歲男性佔比較高，可見便捷、省時的重要性。
📍趨勢3：消費者水電工、私廚上線
進一步了解消費者期待能在 Uber Eats 上再多點到什麼樣的其他商品選擇時，也發現有最多消費者敲碗許願丹丹漢堡和好市，其他還有海底撈、RAW、月子餐、大創、金石堂、眼鏡行、光南、NET、H&M等商家，且許願希望提供其他附加服務，最多許願希望買燈泡可以附水電維修與安裝，買生鮮附私廚或代客料理，另外買清潔用品附家事清潔服務也在許願清單中。