林襄獻聲配音《傳說對決》！玩家一聽傻了：能只拿造型嗎
人氣手遊《Garena 傳說對決》近期推出「百花女神節」主題活動，以代表著梅花女神的英雄克里希為主角，除了讓玩家們能透過解任務或的限定造型外，還邀請啦啦隊女神林襄擔任克里希的配音員，期盼用甜美又俏皮的聲音幫玩家加油打氣，雖然不少人對於林襄Cosplay克里希的造型讚譽有加，不過在聽完官方釋出的「語音包搶先聽」後，紛紛表示「這個語言包我可以不要嗎」、「拜託把語音換掉」、「配音直接把角色毀滅」，顯然玩家們對林襄的配音不是特別滿意，但也創造出不少周邊話題。
記者張志浩/綜合報導
《Garena 傳說對決》日前宣布推出春日活動「百花女神節」，並邀請超高人氣的啦啦隊女神林襄參與克里希「百花女神：春之梅」造型配音，官方表示，即日起參與《Garena 傳說對決》遊戲內故事活動，完成任務解鎖全部故事，即可免費領取克里希「百花女神：春之梅」造型。
活動消息一出官方也同步發表語音搶先聽影片，林襄在片中被釋出「有什麼，襄能效勞的嗎」、「現在登入傳說，我跟克里希在等你喔」等語音，沒想到玩家們卻不領情，紛紛在各社群留言表示「語音包能不能不下載啊」、「我可以領造型不領語音包嗎」、「這個語音我真的不行」，不過也有網友伸援「其實還好啦，遊戲體驗比較重要」、「造型很好看啊，覺得聯名沒什麼不好的」、「哇有林襄耶，希望下次能跟峮峮合作」，意外掀起一陣討論。
《Garena 傳說對決》表示，除了甜美可愛的克里希，傳說對決中的各個女英雄們也將陸續登場，3月每週週末都將推出女神造型限時體驗活動，讓玩家可以在對戰中選擇多款不同的女英雄造型，參與對戰活動領取女神節限定頭像，此外，即日起每天登入簽到可領取百花抽獎券，有機會直接抽到精美永久造型，只要參與各項活動累積抽獎券達120張，可以保證女神造型五選一選擇卡。