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《黑暗榮耀2》宋慧喬鬼媽是她　曾演「18禁動作戲」

▲《黑暗榮耀2》宋慧喬媽媽舊作被挖出。（圖／翻攝自微博）
▲《黑暗榮耀2》宋慧喬媽媽舊作被挖出。（圖／翻攝自微博）

記者楊穎軒／綜合報導

宋慧喬主演的復仇影集《黑暗榮耀》熱潮延燒，第二季於10日一次上線8集，劇情和結局褒大於貶，劇中飾演喬妹神經質媽媽的朴智娥，被網友一致推崇是該劇演技最好的演員之一，而朴智娥多年前曾和張震演出大膽情慾戲，與《黑》劇角色形象判若兩人。

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▲宋慧喬主演的《黑暗榮耀》，被爆料導演安吉鎬是校園暴力加害人。（圖／Netflix）
▲宋慧喬主演的《黑暗榮耀》熱播中。（圖／Netflix提供）
第一季裡，同珢（宋慧喬 飾）的復仇照片牆上，貼有親生母親的照片，第二季這位恐怖媽媽美熙（朴智娥 飾）收下涎鎮的賄賂，被對方教唆聯合霸凌及出賣女兒，嗜酒成癮的她，形象瘋癲，傷害同珢卻無絲毫悔意，令人髮指。

▲朴智娥在《黑暗榮耀》染上一頭橘髮，行徑癲狂。（圖／翻攝自微博、Netflix YouTube）
▲▼朴智娥在《黑暗榮耀》染上一頭橘髮，行徑癲狂。（圖／翻攝自微博、Netflix YouTube）
▲文同珢母親鄭美熙（朴志雅 飾）演技太神，網友也直呼：「讓人起雞皮疙瘩」。（圖／翻攝自Netflix YT）
有網友起底朴智娥的背景，發現她2007年曾和張震演出已故導演金基德的電影《窒息情慾》（又名《呼吸》），片中兩人有火辣的限制級激情戲，「我剛剛才發現...文同珢的媽媽竟然和張震合作過！這根本看不出是同一個人啊」，劇照中，朴智娥扮相較為文藝，有種獨特美感，與張震演親密戲時狂野又性感。

▲朴智娥（右）和張震演過情慾戲。（圖／翻攝自微博）
▲朴智娥（右）和張震演過情慾戲。（圖／翻攝自微博）
▲《窒息情慾》海報。（圖／翻攝自IMDb）
▲《窒息情慾》海報。（圖／翻攝自IMDb）
▲朴智娥《窒息情慾》角色造型。（圖／翻攝自微博）
▲▼朴智娥《窒息情慾》角色造型。（圖／翻攝自微博）
▲朴智娥《窒息情慾》角色造型。（圖／翻攝自微博）
▲▼朴智娥《窒息情慾》角色造型。（圖／翻攝自微博）
▲▼朴智娥《窒息情慾》角色造型。（圖／翻攝
網友對於朴智娥的變色龍演技大為讚嘆：「沒認出來，就（是）演得太好了」、「太厲害了！演技」、「我去了，演員演技狠啊，完全兩個人」、「竟然有點像吳倩蓮」、「張震那個電影我看過，完全沒認出來」、「能把人演得如此厭惡，也是恐怖」！

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