《黑暗榮耀2》宋慧喬鬼媽是她 曾演「18禁動作戲」
宋慧喬主演的復仇影集《黑暗榮耀》熱潮延燒，第二季於10日一次上線8集，劇情和結局褒大於貶，劇中飾演喬妹神經質媽媽的朴智娥，被網友一致推崇是該劇演技最好的演員之一，而朴智娥多年前曾和張震演出大膽情慾戲，與《黑》劇角色形象判若兩人。
記者楊穎軒／綜合報導
第一季裡，同珢（宋慧喬 飾）的復仇照片牆上，貼有親生母親的照片，第二季這位恐怖媽媽美熙（朴智娥 飾）收下涎鎮的賄賂，被對方教唆聯合霸凌及出賣女兒，嗜酒成癮的她，形象瘋癲，傷害同珢卻無絲毫悔意，令人髮指。
有網友起底朴智娥的背景，發現她2007年曾和張震演出已故導演金基德的電影《窒息情慾》（又名《呼吸》），片中兩人有火辣的限制級激情戲，「我剛剛才發現...文同珢的媽媽竟然和張震合作過！這根本看不出是同一個人啊」，劇照中，朴智娥扮相較為文藝，有種獨特美感，與張震演親密戲時狂野又性感。
網友對於朴智娥的變色龍演技大為讚嘆：「沒認出來，就（是）演得太好了」、「太厲害了！演技」、「我去了，演員演技狠啊，完全兩個人」、「竟然有點像吳倩蓮」、「張震那個電影我看過，完全沒認出來」、「能把人演得如此厭惡，也是恐怖」！