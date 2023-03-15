東南亞五國風味菜色　台南推廣觀光

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台南市政府觀光旅遊局代理局長林國華表示，疫情逐步解封，台南的美食店家無不摩拳擦掌，等待各地饕客前來，而身為台南美食一級戰區的安平，牛肉湯、蚵仔煎、蝦捲等小吃各具特色，亦有多間旅宿內餐廳融合多國料理手法，並定期更換菜色、升級用餐環境，其中台南大員皇冠假日酒店元素餐廳，3月1日至4月30日推出期間限定「東南亞美食節」主題料理，「菲律賓脆豬腳」、「泰式風味鮮蝦豬肉鍋巴」、「越南鮮蝦春捲」、「印尼參峇雞蛋」、「檳城炒貴刁」等料理由資深主廚大展身手，讓遊客透過舌尖旅遊，享受酸、甜、香、辣等口感饗宴。此外，酒店附近亦有獲2022米其林入選餐廳的「橄饗家」，由西班牙主廚融合家鄉滋味與台南新鮮海產，帶來別出心裁的異國美味。離開前別忘了購買伴手禮分送親朋好友，伊蕾特、紅磚、芳蘭川、小葉等布丁品牌任人選擇，蝦餅、椪餅等傳統點心也是送禮首選，一次網盡讓人滿載而歸。
台南市觀旅局表示，接下來在台南的精彩活動不間斷，台灣國際蘭展(3/4-3/19)、學甲蜀葵花文化節(2/25-4/23)、2023白河木棉花季(3/11-3/26)等活動陸續展開，歡迎大家來台南旅遊，更多觀光旅遊訊息請上台南旅遊網查詢。