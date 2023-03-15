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啦啦隊女神壯壯突登門拜師習舞　潘若迪嗨喊：青春的肉體

▲啦啦隊女神壯壯（左）突登門拜師習舞，潘若迪（右）嗨翻。（圖／潘若迪IG、記者侯家瑜攝）
▲啦啦隊女神壯壯（左）突登門拜師習舞，潘若迪（右）嗨翻。（圖／潘若迪IG、記者侯家瑜攝）

記者侯家瑜/台北報導

壯壯（沈立心）現在是樂天桃猿應援團團長、台新夢想家啦啦隊「Formosa Sexy」成員之一，熱愛跳舞的她，近來突然和「亞洲有氧天王」的潘若迪合體，而潘若迪向《NOWnews今日新聞》透露，壯壯近日到他的舞蹈班上課，對於班上突然來了「青春的肉體」感到興奮。

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只見壯壯戴上棒球帽，穿上白色細肩小可愛、黑長褲，與潘若迪一起在鏡子前跳舞，嗨喊：「又來找老師搖啦！」她向記者分享日前錄外景節目《綜藝玩很大》時，與潘若迪一起跳舞、拍抖音，「感受到潘老師玩遊戲時的熱情，還有對舞蹈的熱愛。」而壯壯也在潘若迪的邀約下，到他的舞蹈教室上課，「老師魅力四射，我整堂課都看到潘老師的牙齒，真的非常白皙閃亮。」也很開心能和一群熱愛跳舞的前輩們同樂，感受到他們的青春活力。

▲壯壯穿上白色細肩小可愛、黑長褲。（圖／壯壯IG）
▲壯壯穿上白色細肩小可愛、黑長褲。（圖／壯壯IG）
潘若迪表示在錄節目時，就趁著空檔帶著其他來賓一起跳抖音，也邀約大家來舞蹈教室跳舞，沒想到壯壯過幾天就真的來上課，「班上平常媽媽桑很多，突然來了一個青春的肉體，精神上就會好一點。」也誇讚壯壯本身就很會跳舞，所以學舞很快，2人還有在抖音平台上分享成果影片，更在IG笑虧對方「一點也不壯」。

▲壯壯（左）、潘若迪（右）近來同框練舞。（圖／壯壯IG）
▲壯壯（左）、潘若迪（右）近來同框練舞。（圖／壯壯IG）
▲潘若迪笑虧壯壯一點也不壯。（圖／潘若迪IG）
▲潘若迪笑虧壯壯一點也不壯。（圖／潘若迪IG）

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