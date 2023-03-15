新航5月台灣航班恢復至疫前　單月載客率創新高

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新航及酷航在2022年12月共載送了270萬人次的旅客，較前月增加11.7%且較前年增加了4倍。新航集團在2022年共載送了2,070萬人次的旅客，是2021年運量的9倍之多。新航集團於2023年1月的單月平均載客率為86.9%，較2022年12月下降2.8個百分點。
新航與酷航的個別平均載客率分別為85.9%及90.4%。新航及酷航在2023年1月共載送了260萬人次的旅客，相較前年仍增加了4倍，主要因為華人社會的農曆假期。
蔡建華指出，3年多的疫情終於結束，新航在疫情之後的運營上，從2022年底的西方假期旺季，在2023年農曆假期後，客運市場需求持強勁，相信在東亞各地放寬邊境之後，台灣、日本、香港的需求將持續增強，持續至年底。
然而高油價、區域性的政治因素與經濟上的不確定性仍存在隱憂，種種因素對于新航集團航空市場空運需求帶來新的挑戰，新航對於航班規劃講求效率、彈性，當需求增加時能夠快速增加運能、爭取新機，將持續以787客機飛航新加坡-台北航線，3月26日起將增加為一週10班，於週三、五、日提供每天2班，2023年5月底起，增班恢復到疫情前的每日兩班，也就是完全恢復運量。