299月票爭議吵不休　台中通勤族：是為月票還是選票？

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對於台中299方案不含台鐵，民進黨立委何欣純及多位議員已連日提出質疑。盧秀燕昨在議會表示，「昨天看到高雄很勁爆、高雄拚場，將399放進台鐵」。她表示周四例行的行政院會，將爭取台中要比照高雄，
有意更上一層樓的台中市藍營議員羅廷瑋、黃健豪及台中市西南屯立委擬參選人廖偉翔，今（15）日上午開記者會，希望交通部聽取中部民眾心聲，將台中市境內的台鐵路線視為市區公共運輸的一環、比照高雄補助九成。
但交通部長王國材今早受訪時表示，本來就將台鐵納入通勤方案，全國都是一致的。3人卻認為，高雄的399方案一開始沒有台鐵，卻又突襲式宣布納入，難道高雄一開始也是誤解交通部的遊戲規則？他們拿出公路總局的簡報圖表，證明原始方案就是沒台鐵！
高雄市政府發言人周璟瑜則打臉台中，強調中央補助標準是一致的，「遊戲規則都一樣公平，我們心存感激」，並喊話「各界應思考的是制定可行方案，而不是在對人民有利的政策用政治角度攻防。」
一場促進公共運輸量能、嘉惠通勤族的政策，制定過程竟演變成北中南角力、藍綠互摃，行政院長陳建仁上任後努力修補的傷痕，又裂出一道口子，但政治人物打得起勁，通勤族卻冷眼旁觀。跨縣市通勤族周先生指出，台中、高雄各有自己盤算，「所謂市民價、非市民價，說穿了還不是選票考量？我們只關心何時實施、價格會不會變動。」
對此台中市交通局長葉昭甫表示，高雄及台中最開始提出的推出的方案均不含台鐵，對於中央明確表示可納入，將待補助方案正式公布後提出規劃申請。至於交通部長王國材提醒須考量是否折扣過低的問題，由於目前經費都是預估值，市府一定會正式嚴謹的納入研議，若在財政允許範圍內應該就可以，市長盧秀燕下午會親自說明。