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299月票爭議吵不休　台中通勤族：是為月票還是選票？

▲有意參選台中市立委的羅廷瑋（左起）、黃健豪、廖偉翔要求中央公平對待台中市與高雄市。（圖／羅廷瑋提供，2023.03.15）
▲有意參選台中市立委的羅廷瑋（左起）、黃健豪、廖偉翔要求中央公平對待台中市與高雄市。（圖／羅廷瑋提供，2023.03.15）

記者顏幸如／台中報導

中央將推出北中南3大生活圈通勤月票吃到飽方案，台中市府率先喊出每月299元最低價，卻被抓包未含台鐵，接著高雄喊出399元方案自7月起納入台鐵。先有台中綠營民代指責中市府規劃不當、後有藍營懷疑中央開後門助攻高雄，暖內閣陳建仁上任後修補的藍綠傷痕又裂開！但通勤族只關心，299最低價是否調高？市府則表示，下午市長盧秀燕會親自說明。

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盧秀燕10日宣佈，配合中央「公共運輸通勤月票措施補助」計劃，台中市將推出299至999等4種方案，皆是全國最低，初估可嘉惠中部地區3萬多人。高雄市長陳其邁則在13日宣佈，4月新上路的月票方案高雄市區通勤月票399元、7月推出南高屏跨區通勤月票999元，台鐵亦自7月納入區域交通399通勤方案。

對於台中299方案不含台鐵，民進黨立委何欣純及多位議員已連日提出質疑。盧秀燕昨在議會表示，「昨天看到高雄很勁爆、高雄拚場，將399放進台鐵」。她表示周四例行的行政院會，將爭取台中要比照高雄，

▲立委何欣純最早提出通勤月票問題。（圖／翻攝何欣純臉書，2023.03.15）
▲立委何欣純最早提出通勤月票問題。（圖／翻攝何欣純臉書，2023.03.15）
有意更上一層樓的台中市藍營議員羅廷瑋、黃健豪及台中市西南屯立委擬參選人廖偉翔，今（15）日上午開記者會，希望交通部聽取中部民眾心聲，將台中市境內的台鐵路線視為市區公共運輸的一環、比照高雄補助九成。

但交通部長王國材今早受訪時表示，本來就將台鐵納入通勤方案，全國都是一致的。3人卻認為，高雄的399方案一開始沒有台鐵，卻又突襲式宣布納入，難道高雄一開始也是誤解交通部的遊戲規則？他們拿出公路總局的簡報圖表，證明原始方案就是沒台鐵！

▲台中市長盧秀燕10日宣佈月票方案，台中市民399吃到飽號稱全國最低。（圖／記者顏幸如攝，2023.03.15）
▲台中市長盧秀燕10日宣佈月票方案，台中市民399吃到飽號稱全國最低。（圖／記者顏幸如攝，2023.03.15）
高雄市政府發言人周璟瑜則打臉台中，強調中央補助標準是一致的，「遊戲規則都一樣公平，我們心存感激」，並喊話「各界應思考的是制定可行方案，而不是在對人民有利的政策用政治角度攻防。」

一場促進公共運輸量能、嘉惠通勤族的政策，制定過程竟演變成北中南角力、藍綠互摃，行政院長陳建仁上任後努力修補的傷痕，又裂出一道口子，但政治人物打得起勁，通勤族卻冷眼旁觀。跨縣市通勤族周先生指出，台中、高雄各有自己盤算，「所謂市民價、非市民價，說穿了還不是選票考量？我們只關心何時實施、價格會不會變動。」

▲羅廷瑋指出一開始的補助方案，市內就是沒有台鐵（黃框處）。（圖／羅廷瑋提供，2023.03.15）
▲羅廷瑋指出一開始的補助方案，市內就是沒有台鐵（黃框處）。（圖／羅廷瑋提供，2023.03.15）
對此台中市交通局長葉昭甫表示，高雄及台中最開始提出的推出的方案均不含台鐵，對於中央明確表示可納入，將待補助方案正式公布後提出規劃申請。至於交通部長王國材提醒須考量是否折扣過低的問題，由於目前經費都是預估值，市府一定會正式嚴謹的納入研議，若在財政允許範圍內應該就可以，市長盧秀燕下午會親自說明。

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