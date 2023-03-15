動力火車尤秋興一到就變壞天氣 遭顏志琳狂虧「帶賽」
動力火車「都是因為愛 世界巡演唱會」，自去年從台北起跑，一路前進高雄、新加坡等地開唱，日前他們前往美國洛杉磯開唱，是他們睽違20年再度踏上洛杉磯，顏志琳為此特地向公司請假，提早三天出發帶老婆一起享受假期。不過，之後尤秋興抵達後，原本預計要與知名地標「好萊塢（Holly Wood）」合影留念，卻意外碰上當地少見的壞天氣，最後只有在一旁的公園與看板合影，讓他們在演出時互虧對方，到底是誰「帶賽」？
記者吳雨婕/綜合報導
在洛杉磯的演唱會表演〈我很好騙〉時，動力火車也感性表示：「歌手的生涯起起伏伏，希望有更多的機會可以帶給大家更多好的音樂。」唱到〈彩虹〉時，動力火車說洛杉磯很少下雨，很難看到彩虹，但尤秋興話鋒一轉，表示自己抵達的這幾天很奇特，來的時候雨下了好幾天，是不是我們「帶賽？」讓顏志琳連忙解釋：「應該是你帶賽，我來的時候沒有下雨，都出大太陽。」原來顏志琳因為這次的演出，特別向公司告假，提早三天出發，帶著老婆跑遍洛杉磯各大景點，笑說：「我的手機容量都不夠用了。」
這次顏志琳提前三天抵達洛杉磯，出發前就先與當地的好友聯繫，因此星光大道、聖塔莫尼卡海灘等景點皆沒有錯過，還參與了NBA球星Pau Gasol的球衣退休儀式。不過，最令他印象深刻的還是，每天都吃漢堡，完全沒有中菜，但他完全沒有不習慣，反而說：「入境隨俗，這邊的漢堡真的不一樣，很好吃。」 他表示：「因為我們20幾年來的時候沒有這樣的行程，之前對LA沒有特別的印象，這次抓到這個時機提早來旅行一下。」之後在尤秋興抵達後，兩人到當地的樂器行玩吉他，足見兩人對吉他的喜愛。