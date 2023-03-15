挑戰新路線！呂忠翰、張元植再合作　出發攀登道拉吉里峰

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這次隨兩人一起出發的還有登山頻道自媒體「雪羊視界」，本名黃鈺翔的雪羊，長期關注台灣登山事件，自己也是熱愛山岳的登山者。這一次他希望以記述者的身份，用文字及影像記錄呂忠翰和張元植這一段別具意義的探勘之旅。
雪羊受訪時笑說，自己介於「運動員於一般人之間」，因此應該能用不同的視角帶來更為完整和生動的故事。同時，若一切順利，他也期待能跟隨另一團從大眾路線上攀，和阿果與元植在山頂會師。
本次三人組將在15日先從桃園機場先發往加德滿都，然後前往尼泊爾波卡拉開始健行，花大約7天的時間抵達基地營，然後開始進行高度適應，以及一些準備工作。
張元植在出發前透露攀登計畫時表示，他認為本次攀登西北稜最困難的地段大約是在海拔4200到6000公尺的這一段地帶，如果能順利克服，上到稜線之後，應該就會比較順利了。
道拉吉里的攀登季節是在5月左右，呂忠翰在兩年前也是大概在這個時間點挑戰登頂。呂、張兩人預計在五月初推進到7200-7300左右的高度，完成高度適應、並等待好天氣，接著就將挑戰極限、攀上高峰。
橘子關懷基金會簡介：
敢冒險的年輕人是台灣進步的力量！橘子關懷基金會期許成為年輕人勇於冒險推手，打開冒險的各種想像、提供冒險支持和機會，並讓年輕人具備挑戰自己的能力。冒險行動可以失敗，但不能不嘗試，將想像力化為行動力，為社會注入正向積極的力量。
2008年成立以來，橘子關懷基金會持續以大夢計劃與夏日學園Summer School，推動冒險教育，聚集青年夢想家們一起完成許多驚人計劃。突破舒適圈，迎向未知的挑戰，將冒險精神的價值落實於生活中。
橘子14頂峰挑戰支援計劃：
台灣登山家呂忠翰(阿果)2013年首次攀登八千公尺高峰，世界第13高峰 - 迦舒布魯II (Gasherbrum 2, 8035m)，是台灣人首次在喀喇崑崙山脈登頂。
冒險的腳步沒有停止。阿果繼續挑戰14座八千頂峰，已完成7座登頂，創下台灣登山史紀錄。2019年K2雖未成功登頂，仍不放棄，要親身邁向世界級冒險，更要將所見所學與冒險精神帶回台灣。
橘子關懷基金會倡議冒險價值，完成征服北極、前進南極點挑戰後，贊助阿果八千頂峰攀登計畫，進行世界第三極 – 極高挑戰，完成九座八千頂 峰攀登計畫 。冒險的一小步，人生的一大步，讓敢冒險的年輕人成為台灣進步的力量！