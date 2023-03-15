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機場安檢照出「一團肉球」塞行李！海關看傻眼：滔天大錯

▲日前在美國的海關，竟然有乘客的行李在安檢時照出「一團肉球」。（圖／Twitter@@TSA_Northeast）
▲日前在美國的海關，竟然有乘客的行李在安檢時照出「一團肉球」。（圖／[email protected]@TSA_Northeast）

記者潘毅/綜合報導

歷經了三年的疫情時代，現在各國邊境已經陸續解封，搭飛機又成為民眾的日常，但也有不少規定被淡忘。日前在美國的海關，竟然有乘客的行李在安檢時照出「一團肉球」，畫面曝光也引起網路議論。

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綜合外國媒體報導，美國運輸安全管理局（TSA）發言人莉莎（Lisa Farbstein）在推特上公開一張照片，是一位乘客在維吉尼亞州諾福克國際機場準備過海關時，行李安檢的X光照，裡面竟然有一個生物的形體被照出。在場的海關人員隨後也打開這個行李箱檢查，才發現裡面竟然有一隻貓咪，全都相當傻眼，乘客竟把能毛孩忘在隨身攜帶的旅行箱中，沒有額外裝籠。

▲出國、旅遊、行李箱（圖／翻攝Pexels）
▲歷經了三年的疫情時代，現在各國邊境已經陸續解封，搭飛機又成為民眾的日常，但有不少規定已被淡忘。（圖／翻攝Pexels）
莉莎忍不住大嘆「這是滔天大錯！寵物飼主們注意，請不要讓您的寵物通過X光掃描機」，並表示若發生類似狀況，該乘客所有的安檢程序都需要重頭做一次，「安檢前乘客需要將寵物從手提箱／袋中取出，並攜帶寵物步行通過金屬探測器，或者用牽繩牽著寵物通過金屬探測器。」

而這張X照片曝光，也讓不少喜愛寵物的民眾憂心喊「貓咪還好嗎？我的老天」、「這乘客應該要被依虐待動物罪刑起訴」、「還以為這是常識，沒想到居然還會有人忘記」。


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