台中質疑月票方案讓高雄超車　高市府澄清：台中誤解

針對台中市政府指控交通月票方案交通部重南北、輕中部，有讓高市超車之疑慮，高雄市政府發言人周璟瑜表示，高雄境內交通月票399元方案，係依中央公佈的規定訂價。早在3月9日，交通部已函送地方政府相關補助作業要點，草案內容規範各縣市月票訂價若低於實際運費成本3折的差額由縣市政府負擔，台鐵補助1:9也明定於交通部公佈的要點，台中市政府明顯有誤解。
記者鄭婷襄／高雄報導
陳其邁今天強調，對於怎麼樣照顧市民，相信盧市長和他一樣，都希望市民能夠搭乘方便的大眾運輸，大家可以彼此分享經驗、交流，出發點都是好的，高雄跟台北、台中有不同的運具、捷運系統，必須兼顧到財政的永續，來規劃不同的方案，台中的部分尊重他們的規劃，大家的出發點都是希望市民能夠享受到大眾運輸同等的權利，但高雄有屬於自己的作法，希望能夠落實交通平權。
高雄就是基於這些原因，根據交通部在三月九日公布的相關補助要點來規劃高雄版的月票制度，就是希望民眾能夠多多搭乘；陳其邁也舉例，從左營高鐵站到旗山就要超過100元，這就對旗山人不公平，高雄面積是台北的11倍大，台北較小區域內就1200、高雄較大，偏鄉的人要負擔比較多的交通費用就不太公平。
周璟瑜說，高雄市政府感謝中央補貼及鼓勵民眾搭乘大眾運輸工具美意，這項政策除獲得民意支持，也為台灣的大眾運輸發展注入強心針，各地方的通勤特性及通勤系統、需求，有其因地制宜的考量，高市尊重不同縣市的訂價策略，但中央補助標準是一致的，「遊戲規則都一樣公平，我們心存感激」；高雄市納入台鐵七月上路，係因台鐵系統建置需要時間，呼籲各界應思考的是制定可行方案，而不是在對人民有利的政策用政治的角度攻防。