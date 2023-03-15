NBA／公鹿成首支奪50勝球隊 率先鎖定東區季後賽名額
密爾瓦基公鹿今(15)日在當家球星「字母哥」Giannis Antetokounmpo攻下36分11籃板的帶領下，在客場以116:104戰勝鳳凰城太陽，他們也成為本季NBA中首支達成50勝、並且鎖定季後賽名額的球隊。
記者黃建霖/綜合報導
Antetokounmpo這一場得到36分11籃板8助攻，三項數據均為兩隊之冠；中鋒Brook Lopez攻下21分10籃板，Jaw Crowder面對老東家投進3顆三分球，得到11分。
公鹿整場比賽大部分時間處於領先，雖然第三節太陽在Devin Booker單節17分的帶領下，一度追趕上來，但末節主場軍再度熄火，也將勝利拱手讓人。Booker此役27投13中，得到30分。
在贏球之後，公鹿目前戰績為50勝19負，他們成為本季第一支拿到50勝的球隊，領先東區第7的邁阿密熱火13.5場勝差，在球隊只剩下13場比賽的情況下，就算全輸也不可能被超過，也就意味著不用打附加賽，成為率先鎖定東區季後賽資格的球隊。
公鹿曾在2021年奪得總冠軍，去年因傷兵影響而未能衛冕，主帥Mike Budenholzer表示，球隊不會對重返季後賽感到理所當然，「我們有一支很特別的隊伍，我們的注意力都在進步上，有時候我會忘記要慶祝。我得改正這一點。」