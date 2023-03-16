矽谷銀行倒閉／分析師：血洗還沒結束　金融股抄底不建議

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翁偉捷說明，這次矽谷銀行事件只是單一的引爆點，早在上禮拜上半周（3月6日到3月8日）美國銀行類股板塊就很明顯走弱，矽谷銀行與加密貨幣有關的SIGNATURE BANK出現擠兌的風險，導致這波破產危機發生。「其實兩家銀行從資產負債表經營狀況來看，都算是體質好的銀行，放貸給企業也都嚴謹與保守，會碰上這次危機主要是遇上美國金融環境殖利率倒掛的狀況，也就是長天期的利率低於短天期利率。」
他進一步解釋，銀行業通常「以短支長」賺取從中利差，但這次以短支不了長，長時間下來就有虧損的疑慮。以矽谷銀行來說，過去一兩年收了大量存款，付出的利息其實不斷因為美聯儲升息而增加，再看看矽谷銀行長期投資以十年期的美國國債為主，偏偏美國國債利率比美聯儲升息利率來得更低，一來一回中，付出去的利息多、收回來的利息少，就形成資產負債表上的虧損，也造成存戶擠兌潮。
目前由美聯儲與美國財政部接管矽谷銀行與SIGNATURE BANK兩家銀行，暫時穩住存戶信心。不過，翁偉捷提醒，目前只是美國政府用短期融資計畫撐住有擠兌風險的幾家銀行，只要美國殖利率倒掛風險一天沒有解除，美國銀行業可能都會陸續有銀行暴雷的狀況發生，對美國銀行業還是很有風險。
因此，翁偉捷說對台灣來講，影響最大的就是金融業，不論是壽險或是銀行金控股影響會比較大，尤其壽險業有龐大的資金投資在海外的各領域中，一樣只要美國殖利率倒掛風險沒有解除，台灣金融產業也會承受相當大的壓力，所以大家可以看到15日金融類股跟不上台股大盤的漲勢，盤中又拉回走低，甚至由紅翻黑。
翁偉捷指出，短期內金融股還是會有些波動，如果投資人想趁勢抄底建議不要太早進場，因為這場「血洗」還沒結束，對金融業來說這場危機還沒解除，在危機還沒解除之前，任何進場抄底的動作都是危險的。如果要觀察長期抄底的指標，以金融股來說，股價淨值比如果能長期回到0.8倍以下才是價值買點，如果股價淨值比沒有回到0.8倍以下，都不具備有長期投資的價值。
至於銀行業要拉警報到什麼時候，翁偉捷重申，只要一天不解決殖利率倒掛的問題，全球金融行業都是賺不到錢或處於本業虧損的環境當中，要繼續觀察以美國為首的長短天期殖利率倒掛的問題修復得如何？至少過去一個禮拜，殖利率倒掛問題有所收斂，但還是要持續觀察什麼時候殖利率倒掛會解除？倒掛利差會不會再擴大？以及倒掛時間會維持多久？
翁偉捷指出，上述的問題，全世界沒有一家投行估得準，除非有美聯儲資金的引導，讓整個殖利率翻正，其實可以利用買短期債券、賣掉長期債券來解決，讓殖利率曲線調整回來，但目前還未看到這樣的現象，未來在金融市場還是存在風險，因為下一家還會有誰破產不知道？
雖然目前台灣經濟財政部相關官員都說矽谷銀行事件對台灣影響不大，會持續關注，「但今年是大選年，官員們想當然不會強調事情的嚴重性，但整體金融大環境不利於金融產業的發展，答案絕對是肯定的。」
另外，市場有一說認為矽谷銀行因為大多借錢給新創或科技公司，自美國啟動升息循環後，新創公司以超乎預期的速度借貸提款，讓矽谷銀行承受不住壓力導致破產，未來中小企業借貸只會更加困難。為此，翁偉捷認為，其實從矽谷銀行的財報中，可以看得出來他們對放貸是持非常保守的態度，在科技新創產業的放貸只占資產的三分之一，跟其他銀行比起來反而還比較少，會造成銀行破產主要還是美國殖利率倒掛的問題。
當然，本來經過疫情這兩年，幾家大型銀行就在實施緊縮放貸的業務了，像矽谷銀行這樣的中小型銀行也是同樣做法，確實未來企業端借錢難度更高，市場也會出現自然淘汰的狀況，對企業是一種警惕，如果新創公司無法提出可以明確商轉的計畫，公司可能面臨借不到錢的窘境，嚴重一點可能會關門大吉。
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