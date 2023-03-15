防範移工被誘騙成山老鼠　在台東植樹節宣導

3月12日是植樹節，移民署南區事務大隊台東縣專勤隊於3月11日，配合行政院農業委員會林務局台東林區管理處、台東縣政府及保安警察第七總隊第九大隊台東分隊舉辦「好好森活區域植樹及森活市集」活動，呼籲民眾及新住民踴躍檢舉山老鼠濫砍盜伐珍貴林木，並宣導「擴大逾期停(居)留外來人口自行到案專案」，鼓勵逾期停(居)留外來人口出面自行到案，安心回國。
記者賴正琳／綜合報導
打擊盜伐及鼓勵逾期外來人口自行到案移民署宣導活動深「植」人心美麗的森林資源有賴人民共同維護，林務局台東林管處特別選在植樹節前，舉辦植樹及市集活動，台東縣專勤隊在活動現場辦理有獎徵答及發放文宣，除宣導踴躍檢舉山老鼠濫砍盜伐珍貴林木外，並宣傳移民署正在推動的「擴大逾期停(居)留外來人口自行到案專案」。越南新住民小梅透過專勤隊人員的解說，了解符合資格者在專案期間自行到案只要處罰鍰新台幣2,000元，而且免管制、免收容，直呼：「我要快點把這個好消息，告訴同鄉朋友出面自首。」
台東縣專勤隊隊長黃志明表示，移民署為協助逾期外來人口返國，推動擴大自行到案專案，期間自今年2月1日起至6月30日止，採取「免收容、低罰鍰、不管制」措施，鼓勵逾期停（居）留外來人口出面自行到案；另為延續台灣珍貴的森林資源，守護山林，民眾如發現山老鼠濫砍盜伐珍貴林木違法行為，檢舉獎金最高達新台幣500萬元，請踴躍向台東縣專勤隊089-342095或林務局保林專線0800-000930(您您您-救山林)檢舉。