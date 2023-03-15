台灣之光！林襄首登東京時裝週走秀　火辣中空裝露小蠻腰

《黑暗榮耀》太逼真！霸凌戲拍一半　路人看不下去怒制止

▲《黑暗榮耀》再次引起大眾對「校園暴力」的看法。（圖／Netflix）
▲《黑暗榮耀》再次引起大眾對「校園暴力」的看法。（圖／Netflix）

記者賴禹妡/台北報導

Netflix韓劇《黑暗榮耀》開播後立即成為熱門話題，無論是劇情、角色及彩蛋都讓觀眾看得津津樂道，第二季近日上線，更一度因流量太大造成網頁癱瘓，人氣十分驚人，其中飾演反派「朴涎鎮」高中時期的演員辛叡恩，演技備受好評，劇中惡行讓觀眾相當氣憤，她本人也透露，某次在路邊拍攝霸凌戲時，竟有路人信以為真，出手制止痛罵「妳現在在幹什麼？」 

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲南韓女神宋慧喬主演的Netflix復仇韓劇《黑暗榮耀》第二季10日8集同步上線。（圖／翻攝自Netflix fb）
▲Netflix韓劇《黑暗榮耀》開播後立即成為熱門話題，無論是劇情、角色及彩蛋都讓觀眾看得津津樂道。（圖／翻攝自Netflix fb）
《黑暗榮耀》主要劇情包含校園霸凌、復仇、豪門婚姻以及不倫戀等情節，女主角文同珢（宋慧喬飾）在高中時期受到朴涎鎮（林智妍飾）帶頭嚴重霸凌，讓她決心復仇，多年後在昔日同學生活中刮起一陣腥風血雨。 

▲南韓演員合約追加細項條款，若傳出曾霸凌人，將會被換角踢出拍攝。圖為《黑暗榮耀》飾演霸凌演員的辛叡恩。（圖／Netflix）
▲在《黑暗榮耀》裡頭飾演朴涎鎮高中時期的辛叡恩，更是端出超強演技，不但多次拿電棒捲、熨斗燙人，霸凌嘴臉讓觀眾氣到牙癢癢。（圖／Netflix）
而在《黑暗榮耀》裡頭飾演朴涎鎮高中時期的辛叡恩，更是端出超強演技，不但多次拿電棒捲、熨斗燙人，霸凌嘴臉讓觀眾氣到牙癢癢，她也在某次訪談中分享一段《黑暗榮耀》未公開的幕後花絮。 

根據《韓國中央日報》報導，辛叡恩透露某次在演出霸凌橋段時，她正在按照劇本欺負鄭知曉，也就是飾演文同珢高中時期的演員，當時鄭知曉臉上已經畫有瘀青的妝容，路過的民眾看到立馬出面制止，大喊「妳現在在幹什麼？是在欺負朋友嗎？」路人聽了解釋才知道是在拍戲，但辛叡恩看到這個暖舉，忍不住感動直呼：「這是個值得活下去的世界啊！」 

《黑暗榮耀》「隱藏細節」曝光！劇迷二刷震驚：長知識了

《黑暗榮耀》角色名字「太冷門」全唸錯！正確解答曝光了

《黑暗榮耀》全員演技太狂「這3人最神」！網：雞皮疙瘩

《黑暗榮耀》空姐「大膽露點」惹議！片尾爆18禁隱藏內幕

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀