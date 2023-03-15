特企／幸福物語口罩獻上粉櫻祝福　再抽日本雙人來回機票

在春暖花開之際，幸福物語究極の3D醫用口罩「幸福花語」是您的賞櫻健康管家，除了抵抗飛沫外，更能有效杜絕花粉過敏或因氣候變化產生的呼吸道問題，透過專業的靜電駐極技術，採用業界最高品質MIT水駐極熔噴不織布，在追櫻之際，也能完善地愛護健康，提供春天最時尚的防護對策，共有櫻花雲海、櫻花滿開、粉櫻吹雪共三款系列在春日亮相：
守護粉漾愛情 如沐春風幸福滿分
最美的日本賞櫻美景必是在春日漫天粉、白交錯的櫻花樹上，朵朵花蕊以恬靜的姿態羞怯地綻放著，與湛藍的天際相映在一起，如同對是對情人訴說愛情最美的語言，燦爛奪目的醍醐花見，就像敞徉在佈滿櫻花的雲海中，最適合戀愛中的小女人、單身粉領，環抱幸福，甜蜜洋溢。
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櫻花盛開時節正逢日本學生入學與畢業、新鮮人進入職，象徵著美好新生活的開始。滿盛的暖橘粉色櫻花如同化身象徵豐收的小精靈，帶來滿滿的祝福，守護著事業持續茁壯、求職順利無礙、生活滿滿精彩，對於未來則充滿無限信心，滿分人生正要開始，最適合充滿熱情、陽光的櫻花系網美。
守護健康 天天活力元氣滿分
相傳在日本武士精神中，追求著人要活得跟櫻花一樣，既豐盛又精彩！就像在佈滿生命力的春天，隨風飛舞如同健康自在的人生，櫻吹雪的悸動，視覺剎那間的極致美景，是來自大自然的祝福也是對生命力的展現，搭配初春唯美紫藕色風潮，清幽淡雅，最適合追求身心平衡，崇尚養生舒活的自然美人。
看著處處綻放著美麗櫻花，真叫人心花朵朵開，一掃疫情籠罩的陰霾，做好周全的預防及保護，今年幸福物語賞櫻健康管家究極の3D醫用口罩「幸福花語」系列，附贈象徵守護的御守，戴上屬於櫻式幸福感的專屬口罩外，明基健康生活官網春季幸福加碼，只要在2023年3月15日到5月31日全館消費滿額，就有機會把日本東京雙人來回機票、NaBiQ潔牙漱口慕斯牙膏多項好禮帶回家，手刀速速買起來，下一秒飛日本去！