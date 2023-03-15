獨／好市多「6萬片拼圖」真有人拼完！神人現身曝成品
美式賣場好市多（Costco）上架6萬片「世界拼圖」話題不斷，網友見驚人開箱照直問：「拼完得花多久？」其實在新北淡水有群拼圖同好還真接受挑戰，眾志成城拼完6萬片地圖，而他們累計花費的時間是51天，還告訴《NOWnews今日新聞》說：「圖案很繽紛，又拆成60個，所以難度不大！」
記者徐銘穗/綜合報導
這款好市多販售的6萬片世界拼圖是由60個1000片拼圖組成，包含巴黎、泰姬瑪哈陵、太平洋島嶼、美國國家公園等著名景點畫作，完成後尺寸約長244公分、寬884公分，售價2萬1699元。商品說明特別標註「適合喜愛拼圖遊戲的挑戰者挑戰的高難度拼圖」。
不過，這個「高難度」標示被台灣人打臉了！專營拼圖的業者年初購入6萬片世界拼圖，在店裡開放同好參與拼圖，累計花了51天拼完6萬片，成品攤在店裡空地上十分驚人。參與者笑說：「超有成就感的！」
拼圖密室店長吳美慧接受《NOWnews今日新聞》訪問表示，參與拼圖總人數不好估計，每次參與的人也不同，不過最後合體時有8人在現場。至於6萬片世界拼圖很難拼嗎？吳美慧笑說，「這款圖因為是分60包，其實就是拼60幅，其中的圖案也很繽紛，所以難度真的不大！」目前成品拆成60大塊存放在店內。
此外，也有勇者購入6萬片世界拼圖，並在Costco好市多 商品經驗老實說臉書社團分享開箱照。網友看完紛紛留言，「佩服！我家夠大也很愛拼圖，但沒有勇氣下手！」、「「拼完可以當傳家寶了」、「好猛！好奇如果拼好59999片，然後發現拼圖用完時⋯⋯」、「我也好心動！只是看到這尺寸，拼好也沒地方放！只能忍痛放棄。期待你的成品」。