自助夾菜金額要600元嚇壞！店員冷回：我們高檔自助餐

獨／好市多「6萬片拼圖」真有人拼完！神人現身曝成品　

▲新北淡水有群拼圖同好，費時51天完成6萬片世界拼圖。（圖／拼圖密室提供）
▲新北淡水有群拼圖同好，費時51天完成6萬片世界拼圖。（圖／拼圖密室提供）

記者徐銘穗/綜合報導

美式賣場好市多（Costco）上架6萬片「世界拼圖」話題不斷，網友見驚人開箱照直問：「拼完得花多久？」其實在新北淡水有群拼圖同好還真接受挑戰，眾志成城拼完6萬片地圖，而他們累計花費的時間是51天，還告訴《NOWnews今日新聞》說：「圖案很繽紛，又拆成60個，所以難度不大！」

我是廣告 請繼續往下閱讀
這款好市多販售的6萬片世界拼圖是由60個1000片拼圖組成，包含巴黎、泰姬瑪哈陵、太平洋島嶼、美國國家公園等著名景點畫作，完成後尺寸約長244公分、寬884公分，售價2萬1699元。商品說明特別標註「適合喜愛拼圖遊戲的挑戰者挑戰的高難度拼圖」。

▲拼圖業者今年年初購入6萬片世界拼圖，開放同好參與，每天來拼的人都不一樣。（圖／拼圖密室提供）
▲拼圖業者今年年初購入6萬片世界拼圖，開放同好參與，每天來拼的人都不一樣。（圖／拼圖密室提供）
不過，這個「高難度」標示被台灣人打臉了！專營拼圖的業者年初購入6萬片世界拼圖，在店裡開放同好參與拼圖，累計花了51天拼完6萬片，成品攤在店裡空地上十分驚人。參與者笑說：「超有成就感的！」

拼圖密室店長吳美慧接受《NOWnews今日新聞》訪問表示，參與拼圖總人數不好估計，每次參與的人也不同，不過最後合體時有8人在現場。至於6萬片世界拼圖很難拼嗎？吳美慧笑說，「這款圖因為是分60包，其實就是拼60幅，其中的圖案也很繽紛，所以難度真的不大！」目前成品拆成60大塊存放在店內。

▲店長吳美慧進一步說明，指出像這塊拼圖色彩十分繽紛，因辨識度高，拼起來不難。（圖／拼圖密室提供）
▲店長吳美慧進一步說明，指出像這塊拼圖色彩十分繽紛，因辨識度高，拼起來不難。（圖／拼圖密室提供）
▲至於像這種有大片單一顏色的拼圖，難度就比繽紛的高了不少。（圖／拼圖密室提供）
▲至於像這種有大片單一顏色的拼圖，難度就比繽紛的高了不少。（圖／拼圖密室提供）
▲這塊近乎全黃的拼圖被參與同好戲稱是「黃金地獄」。（圖／拼圖密室提供）
▲這塊近乎全黃的拼圖被參與同好戲稱是「黃金地獄」。（圖／拼圖密室提供）
▲6萬片世界拼圖成品十分壯觀。（圖／拼圖密室提供）
▲6萬片世界拼圖成品十分壯觀。（圖／拼圖密室提供）
此外，也有勇者購入6萬片世界拼圖，並在Costco好市多 商品經驗老實說臉書社團分享開箱照。網友看完紛紛留言，「佩服！我家夠大也很愛拼圖，但沒有勇氣下手！」、「「拼完可以當傳家寶了」、「好猛！好奇如果拼好59999片，然後發現拼圖用完時⋯⋯」、「我也好心動！只是看到這尺寸，拼好也沒地方放！只能忍痛放棄。期待你的成品」。

▲有網友分享6萬片世界拼圖開箱。（圖／Costco好市多 商品經驗老實說臉書）
▲有網友分享6萬片世界拼圖開箱。（圖／Costco好市多 商品經驗老實說臉書）

辦好市多新卡竟要「房屋稅單」？靠神秘連結傳照片就搞定

《小美人魚》超扯海報惹怒海洋系！賽巴斯丁在海裡會淹死

星巴克今起「買一送一」！連續爽喝13天　珍奶也買1送1

林襄獻聲配音《傳說對決》！玩家一聽傻了：能只拿造型嗎

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀