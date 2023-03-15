陳建州籃球場上堅持穿西裝 內側藏高以翔親手繡製LOGO
黑人陳建州近期接受《明潮》雜誌3月號專訪，分享一路走來的心路歷程，他從藝人身分，跨界為新職籃聯盟（P. LEAGUE+）執行長，甚至不惜變賣千萬超跑展現決心，更是「林來瘋」吹回台灣的幕後推手，對陳建州和聯盟是最大最直接的肯定。事實上，陳建州保持身材，也是為了不要浪費訂製的西裝，提到身上的西裝，就是已故藝人高以翔送給他的，「高以翔還幫我繡了一個『LOVE LIFE』的LOGO在西裝內側，總共送我3套，我現在比賽就是3套輪流穿，因為我希望用自己的方式紀念我的朋友，籃球是我跟他之間很重要的共同話題，我們也是因為籃球而結緣。」認為高以翔一直都是他心中很重要的一個朋友，所以現在即便大大小小的場合，尤其在籃球場上，他都希望穿著高以翔送他的西裝。
記者侯家瑜/綜合報導
身為金華國中榮譽校友，周杰倫是陳建州的學弟，號稱同為籃球隊畢業的「金華幫」，提到國中2人有沒有一起打過球，陳建州坦言：「沒有，因為我國三，他是國一，是鄭金城做我們的啟蒙教練，他非常嚴格，嚴格到我覺得一般人可能會打1999專線請教育單位來關切，因為真的很刻苦。」他也提到周杰倫才來練一個星期就轉合唱團，笑說：「因為太累了！所以他轉型最成功，不然哪來現在的天王！一切都是上帝冥冥之中的安排，他也很支持我們，常來我們現場看球。」
雖然陳建州國三才開始起步打籃球，但擁有出眾的彈性與爆發力，在球場上陸續贏得「甲組聯賽得分王」、「籃板王」、「MVP」等榮譽，他覺得自己最像《灌籃高手》中的赤木剛憲，因為自己也是從國中開始打中鋒，身材也跟赤木相似，尤其粗曠的外型，也不是全隊最出眾的，他說：「他在漫畫中的角色比較像隊長，當一個領導者去整合大家，鼓動團隊士氣，我覺得和我的位置比較相像。」直到21歲十字韌帶二度斷裂，黯然告別璀璨卻短暫的籃球生涯，陳建州形容自己「在球員時代很像流星很閃爍，可是一下就墜地。」才有後來製作人王偉忠將他拉拔進演藝圈，一手打造成為「黑人」陳建州。
陳建州面對外界各式各樣無情的批評不走心，以高EQ來面對，他認為自己經歷過大大小小的經典戰役，所有的觀眾朋友都參與過，跟著他一起長大，他說：「這真的是一個成長考驗的時候，你會把這些很淡化，因為你知道自己要幹嘛，那當然大家是人不是神，一開始一定會走心，或者想要去辯解，但文字遊戲玩不過人家，那你要回應還是不回應好，類似這種狀態的時候就讓你有理說不清，讓他目的也達到了。」他認為說不過人家，就用做的，他將這些逆境都當成養分，現在PLG他已經做出來了，就是最直接的真實跟見證，他也非常感謝大家對他的鞭策和在生活中對他的貼心叮嚀。