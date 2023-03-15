若綺肚皮沒動靜！被婆婆一句話害慘 楊昇達：誰都不能信
中天綜合台節目《同學來了》明（16日）晚9點播出「婚姻中小三無所不在，最可怕就是身邊的『他』」，藝人若綺自曝婆婆的一句話，讓她與老公楊昇達產生隔閡，「其實我婆婆非常疼我，什麼好的都先拿給我，但有一天我婆婆把我拉到房間，問我什麼時候生小孩，我說我想生，但昇達在避，我婆婆就說要幫我把保險套戳洞。」婆婆的這番話恰巧被經過房門外的楊昇達聽到，而且還信以為真，「他就開始怒吼說這個家誰都不能信，所以他現在防備心超重，我們要『做人』時他都自備，然後還要一直檢查，我整個興致都沒了，所以我到現在才都沒好消息跟大家報告。」
記者侯家瑜/綜合報導
瑄瑄則覺得大姑哈平遠，總想把小孩帶離她身邊，「從我小孩一出生，她就會跟我說美國的教育環境好，等小孩大一點就帶去美國，我剛開始覺得在美國能有家人就近看照小孩我也心安，結果小孩5、6個月的時候，我大姑就跟我說差不多要去美國了。」當時瑄瑄以小孩年紀太小、不捨得分隔兩地為由，拒絕哈平遠的好意，不料她卻再度提議，「如果小孩多一個美國護照，人生能多一個選擇也很好，還說『不然妳把小孩過戶給我，我來領養小孩，這樣小孩就有美國護照』，我想說我生母好好的在這邊，為什麼要過戶我的小孩？這窒息的愛好可怕。」
撒基努則說小孩是他婚姻中的第三者，「有一次我小孩跟同學打架，我拿出戒尺正要打下去的時候，他媽媽丟了一句『你要打我的孩子就先打我，反正是我生的孩子不乖』，這句話我聽了真的打不下去。」但撒基努還是覺得小孩打架的行為需要被教育，而且正是老婆太寵小孩，導致小孩學會靠勢（台語）：「後來我趁空檔給他五連鞭，他本來沒哭，結果一看到媽媽就哭了，我趕快騎摩托車跑掉，因為當下那個氣氛必須得要逃！」主持人阿Ken則給建議：「可不可以換個方式管教，這個你只能好好的跟她解釋、慢慢的跟她講，可能要花一點時間，但講久我相信她會接受的。」