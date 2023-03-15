熱氣球來了！「西拉雅森活節」搭熱氣球聽音樂逛市集

「2023西拉雅森活節」系列活動將於4月22日至5月1日每周六、日熱鬧登場，今年以熱氣球為主題相約民眾一起「揪哩逗頂飛」。特別規劃「熱氣球嘉年華」、「熱氣球光雕秀」、「草原音樂祭」、「毛孩運動會」、「親子童樂會」、「草原市集」等，滿滿的主題活動及精彩演出。
記者陳美嘉／綜合報導
交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處官田遊客中心擁有廣大的草原綠地，自開幕以來舉辦一系列西拉雅獨有的草原風格活動。 交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處秘書施宗泓表示，官田遊客中心有著絕美的大草原還有獨特的地景裝置藝術，更是近年IG網美拍照打卡地點之一，本次活動加入熱氣球等活動元素，就是要滿足民眾的期待並與民眾同樂，展現熱氣球嘉年華的盛況美景。
活動首波推出「草原音樂祭」4月22日起連續兩日共邀請8組樂團接力演出，包括金曲獎最佳演唱組合PiA吳蓓雅、溫暖療癒系雙主唱南西肯恩、流行龐克創作樂團怕胖團等，搭配「草原市集」，打造熱鬧的市集野餐音樂會。
勞動節連續假日4月29日至5月1日則規劃難得的「熱氣球」主題系列活動、草原同樂會、及市集活動等。「熱氣球嘉年華」每日限量160個名額，只要500元即可遨遊天際，民眾可透過現場購票或洽詢配合的旅行社訂購相關體驗行程，或是提早規畫安排入住烏山頭湖境會館、關子嶺儷景溫泉會館、關子嶺儷泉溫泉會館、柳營尖山埤渡假村就有機會獲得熱氣球搭乘劵。4月29日夜間更特別加碼「熱氣球光雕秀」，感動您的視覺與聽覺。
4月29日規劃「親子童樂會」有各式趣味闖關活動及太鼓表演、氣球互動秀等表演。4月30日規劃「毛孩運動會」有鮮食DIY、毛孩講座等，邀請主人帶著家中喵星人、汪星人一起來逗熱鬧。更多活動資訊，請見西拉雅國家風景區管理處網站及臉書粉絲專頁。