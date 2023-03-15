新市政大樓「轉彎」 謝國樑：公私協力打造東岸商辦樞紐
基隆市長謝國樑今（15）日主持新市政大樓民間合作開發說明記者會，以「轉彎」形容興建大樓政策的轉變，表示前市府原規畫編列預算興建，但考量要籌錢分攤基隆捷運經費，決定改與民間合作開發，只出地、不出錢，強調透過公私協力開發，增加商場空間、創造就業機會的好處，將新市政大樓定位及打造為東岸商辦樞紐。
記者吳嘉億／新北報導
謝國樑表示，新市政大樓因受物價波動影響，原本顧問公司預估38.8億元的總經費，目前預估增加到55.12億元，其中市府須自籌7成的38.5億元，若加上基隆捷運目前提出的53億元分攤額，恐增加地方舉債上限及負債，會讓基隆財政陷入困境。
謝國樑指出，考量在不增加負擔下建設新市政大樓，參考「新北第二行政中心」或「新北市新店行政園區」，結合民間力量，合作開發朝向「複合型商辦」辦理，部分空間可提供市府辦公空間使用；未來引進企業廠商和地方合作，導入商辦也增進基隆就業機會，並在大樓低樓層空間引進零售與生活相關產業進駐，改變周邊區域生活機能。
基隆市政府都市發展處長謝孝昆表示，這塊基地使用分區是商業區，基地面積0.44公頃，現況方正並三面臨路，權屬單一為基隆市政府所有，容積率560%，等同於台北市第三種商業區，開發量能潛力高，未來是基隆公私協力新典範，搭配郵輪泊靠，形塑中正路成為東岸景觀大道，為基隆都市再生帶來新契機。