鼓勵師生使用ChatGPT　陽明交大辦師生座談會、訂定規範

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學生方面則認為，ChatGPT對於不會的知識，可以給予詳細且通用的答案，也有人表示，適用於跨領域合作，能夠了解不同領域的基礎知識和術語。
有學生指出，ChatGPT無法理解較複雜的學科（如高階統計），因此在使用後反而需要花更多時間扭轉ChatCPT的錯誤；也有學生提出科技應用的資訊安全及隱私的關係，對於上傳的內容之後會被收錄到哪邊、會再做哪些利用，表達憂慮。
陽明交大表示，師生在座談會上形成對ChatGPT的共識：ChatGPT能夠「部份協助」課程，但不應全然依靠ChatGPT；陽明交大師長對ChatGPT的態度是正向開放，鼓勵學生將其作為工具來使用，有多個院所的教師表示，未來將會把ChatGPT融入教學目標，如科法所欲開課教導學生使用ChatGPT整理並產生法律相關文件。
陽明交大副校長周倩表示，可以看出學生面對新的科技應用並非完全擁抱科技，而是提出疑慮及找出可能的解決方案，顯示學生在面對新的學習科技時，具有更高層次的反思能力，這也是在人才培育中重要的任務。
周倩說，目前陽明交大成立生成式AI應用於大學之教與學研議小組，近期將透過教師及學生的回饋，擬定生成式人工智慧的使用政策及參考指引，作為師生使用的依據；陽明交大作為頂尖研究型大學，一直很關注人工智慧的領域，更應該結合電機、資訊、生醫、人文等領域，以多面向深化人工智慧的研究，在此願景下，陽明交大將融合學術倫理與校內共識，修訂相關參考指引及規範。
另外，同為台灣學術倫理教育學會主持人的周倩表示，學會2月底針對ChatGPT召開討論會議，得出一些共識，包括「學術研究的課責性」，研究者可透過人工智慧輔助科技改善工作效率，但也要考量由人工智慧協助的侷限性與查找資料的真實性，而研究者應對自己的研究行為與產出負全部責任；「學術研究的透明性」，若有應用到人工智慧輔助科技，是否需要揭露、如何揭露，需要進一步考量，也需要凝聚學界共識才能擬定相關指引。
周倩說，還須注意「學術著作權的疑慮」，該技術使用網路上的資料，擁有這些資料的著作人有可能主張其智財權。建議大專校院及研究機構制定相關規範時，需以多面向的觀點進行討論與溝通，以訂立使用相關的立場、政策與規範，說明可用或禁用的情境，並落實於研究者日常研究工作中。