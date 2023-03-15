大高雄第1季開發區土地標售　標脫率近七成

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大坪頂5號道路區段徵收區，區內1筆住二土地，面積約1139坪，臨孔宅新路、孔宅六街及孔宅七街，近高鳳路，交通便捷，以總價2億6300萬元標脫，每坪標脫價為23.09萬元。
第84期市地重劃區，位於仁武區八德西路旁愛河沿岸，距國道1號及10號鼎金系統交流道僅數百公尺，本季推出1筆住四土地，臨北屋南街，面積約189坪，以總價7442萬元標脫，每坪標脫價為39.24 萬元。
第48期市地重劃區，推出最後住五土地，面積約62坪，臨中華三路，近三塊厝車站、三民國小及三民市場，住商機能完善，吸引3標封搶進，以總價 5885萬餘元標脫，每坪標脫價約95 萬元。
第2期市地重劃區1筆商三土地，面積約65坪，位於仁義街，近中央公園、捷運中央公園站及新堀江商圈，以總價6438萬元標脫，每坪標脫價98.08萬元。
土庫段區段徵收區推出1筆面積約584坪土地，以總價1億450萬元標脫，每坪標脫價 17.89萬元；另大寮、五甲、林園農地重劃區各推出1筆土地，亦順利標脫。
綜觀本次標售結果，本季開發區土地推出13標13筆土地，涵蓋北高雄、中高雄及南高雄等，共吸引12標封參與投標，其中第13、33、68、77期重劃區合計4筆面積土地，因個別條件未符合需求，致無人參與投標外，其餘土地全部標出，以第48期及第86期重劃區買氣最佳，顯見大高雄開發區土地，因公共設施完善、生活機能健全，又有重大建設加持，利多不斷，深獲投資人肯定。