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大高雄第1季開發區土地標售　標脫率近七成

▲第86期市地重劃區以總價7億5181萬餘元標脫，每坪標脫價25萬元。（圖／高市府地政局提供）
▲第86期市地重劃區以總價7億5181萬餘元標脫，每坪標脫價25萬元。（圖／高市府地政局提供）

記者蔡佳宏／高雄報導

高市地政局今（15）日辦理今年第1季開發區土地標售，計有12標封參與投標，共標出9標9筆土地，合計標售金額13億2619萬餘元，標脫率約70％。

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▲(第86期重劃區)前鎮區明正段。（圖／高市府地政局提供）
▲(第86期重劃區)前鎮區明正段。（圖／高市府地政局提供）
地政局表示，本季最受矚目之第86期重劃區最後1筆特定倉儲轉運專用區土地，面積約3007坪，三面臨路且土地方整，適合發展航空、海運、陸運關聯產業，吸引2家投資人參與投標，以總價7億5181萬餘元標脫，每坪標脫價25萬元。

大坪頂5號道路區段徵收區，區內1筆住二土地，面積約1139坪，臨孔宅新路、孔宅六街及孔宅七街，近高鳳路，交通便捷，以總價2億6300萬元標脫，每坪標脫價為23.09萬元。

▲(第48期重劃區)三民區鳳北段。（圖／高市府地政局提供）
▲(第48期重劃區)三民區鳳北段。（圖／高市府地政局提供）
第84期市地重劃區，位於仁武區八德西路旁愛河沿岸，距國道1號及10號鼎金系統交流道僅數百公尺，本季推出1筆住四土地，臨北屋南街，面積約189坪，以總價7442萬元標脫，每坪標脫價為39.24 萬元。

第48期市地重劃區，推出最後住五土地，面積約62坪，臨中華三路，近三塊厝車站、三民國小及三民市場，住商機能完善，吸引3標封搶進，以總價 5885萬餘元標脫，每坪標脫價約95 萬元。

第2期市地重劃區1筆商三土地，面積約65坪，位於仁義街，近中央公園、捷運中央公園站及新堀江商圈，以總價6438萬元標脫，每坪標脫價98.08萬元。

▲(五甲農地重劃)鳳山區七老爺段。（圖／高市府地政局提供）
▲(五甲農地重劃)鳳山區七老爺段。（圖／高市府地政局提供）
土庫段區段徵收區推出1筆面積約584坪土地，以總價1億450萬元標脫，每坪標脫價 17.89萬元；另大寮、五甲、林園農地重劃區各推出1筆土地，亦順利標脫。

綜觀本次標售結果，本季開發區土地推出13標13筆土地，涵蓋北高雄、中高雄及南高雄等，共吸引12標封參與投標，其中第13、33、68、77期重劃區合計4筆面積土地，因個別條件未符合需求，致無人參與投標外，其餘土地全部標出，以第48期及第86期重劃區買氣最佳，顯見大高雄開發區土地，因公共設施完善、生活機能健全，又有重大建設加持，利多不斷，深獲投資人肯定。

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