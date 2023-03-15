房價節節高漲 黃世聰：加速重劃腳步擴大釋放土地量能

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此外，這幾年不動產真的是很火紅，看起來都可以增值，可是誰知道明天過後會怎樣。最近就有很多的黑天鵝，所以開發商一定要確認，漲價的總數額能不能夠cover這些問題。
陳建元表示，目前價值數兆元的土地資源，除了因繼承的共有土地，還有政府之前規劃公共設施保留地，由於過去政府未徵收，如今只能用重劃去取得。問題是，許多自辦重劃因制度面卡住，或極少數地主為取得個人更大利益，與重劃會爭執不下，讓整個重劃區無法及時完成開發，造成重劃時間越拖越久，成本跟著提高。
還有，自辦重劃也常常因為無法執行公權力，造成曠日費時。陳建元表示，這一塊政府把它當做私法自制，所以政府對這一塊的協助，其實非常有限，他認為你就像是會員大會，要怎麼配地，你們自己協調，政府只核定重劃會有沒有符合都市計畫、地價核定、工程費用核定。所以一旦發生糾紛，政府可能會閃的更遠，這也是人之常情，所以變成重劃會要自己想辦法。」
黃世聰和陳建元一致認為，台灣可以享受到那麼好的都市發展，土地重劃扮演不可抹滅角色。但不論是都更或是重劃的過程都有一些抗爭，陳建元舉例，像文林苑隨著土地漲價，文林苑也是分到上億元，還有台中非常有名的黎明幼兒園。都市計劃開發要有公共設施，有公共設施地價才會漲，所以抵費地就是做都市開發的費用拿地來換，抵費地就是抵重劃費用，包括工程的費用和拆遷費用。
黃世聰最後建議政府應當支持自辦重劃，以現代化的方式來進行，像私人土地開發一樣，政治力少一點，速度快一點，糾紛減少、成本減少，土地成本也不會飆這麼高，提供土地量能更多，也能降低房價壓力。