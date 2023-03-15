莫莉突被「IG執行長」點名！連發3影片大讚：她來自台灣
時尚網紅莫莉自《大學生了沒》出道後，就致力於時尚界發展，希望把世界潮流時尚資訊傳遞給台灣觀眾，也經常在國際各大時尚盛會上現身，更和許多國際巨星合影留念，讓粉絲相當羨慕，近日她又突破新的里程碑，竟獲得IG執行長親自點名介紹：「她來自台灣！歡迎追蹤！」讓莫莉相當興奮。
記者詹鎰睿/綜合報導
莫莉昨（14）日一早突然在個人IG限時動態上表示：「OMG今天起床又有一個驚喜！」緊接著轉貼一段畫面解釋，「一早起床的驚喜，Instagram的CEO竟然發限動跟大家推薦我的帳號！OMG！」竟然是IG的執行長Adam Mosseri親自點名莫莉，並向全球所有使用IG的粉絲推薦她的帳號。
更吃驚的是，Adam Mosseri還一口氣轉貼莫莉3篇創作短片給粉絲們觀看，突如其來的舉動，讓莫莉完全不敢相信眼前發生的事。可以從Adam Mosseri的介紹中聽到：「我要向大家推薦Molly Chiang（莫莉），她是一位旅行、美妝的時尚工作者，她來自台灣，在世界各地旅遊，歡迎大家追蹤認識她！」
消息曝光後，粉絲紛紛前來朝聖祝賀，「莫莉太厲害了，獲選為Creator Spotlight」、「IG CEO大力推薦，連發的節奏，太令人開心啦！」、「到底要多厲害啦！台灣之光！」、「沒有最強，只有更強。」
據了解，現年40歲的Adam Mosseri，過去是臉書的高階主管，曾擔任過臉書產品設計師、應用程式設計總監以及臉書產品副總裁，2018年被任命為IG產品副總，同年還成為IG總負責人，目前擁有200多萬名粉絲追蹤，喜愛分享自家生活，個性相當親民。