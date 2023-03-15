登山團領隊受傷又失溫！花蓮黑鷹吊掛後送 成功克服亂流
一行8人登山團，昨日在台中和平區中央尖山登山途中，23歲楊姓男領隊下巴撕裂傷、右膝受傷，又有輕微失溫狀況難以移動，空勤總隊花蓮駐地接獲勤務中心通報，派遣黑鷹直升機編號NA-713出動救援，過程中一度經歷高山氣流不穩與馬力達臨界值風險，所幸最後在今（15）日上午8時許成功完成任務，由花蓮縣消防局安排救護車，將楊男轉診救醫。
記者林莞茜／綜合報導
台中消防局獲報救援案，向空勤總隊申請救援，花蓮駐地勤務第一大隊第三隊指出，一名23歲楊姓男子，因下巴撕裂傷、右膝不舒服難以移動，雖意識清楚，但有輕微失溫，因此在14日晚間，立即派遣駐花蓮黑鷹直升機編號NA-713執行救援任務。
據了解，NA-713在今日7時起飛，沿花蓮機場西南面爬高至12000呎定向目標區，07:17時抵達目標區實施空偵並辨識、確認目標後機組員實施飛機馬力檢查，但途中因高山氣流不穩定、及高度馬力達臨界值，經風險評估及救援提示後，由搜救員吊掛出艙至地面，將患者引導至較低位置並對患者實施檢傷評估後，於07:40時將楊姓傷患吊掛上機後飛往德興棒球場，最後在08:12時順利落地，再由花蓮縣消防局安排救護車，順利將楊男轉診救醫，完成此次救援任務。